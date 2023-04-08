Ruslardan bomba deşifre: Hangi politikacılar MİT’e çalışıyor?

BOLD MEDYA





Rus gazetesi Nezavisimaya’nın iddiasına göre; MİT, deprem sonrası hükumete yönelik eleştirileri farklı yönlere çekmek için özel algı operasyonu yaptı. Gazetede yer alan iddiaya göre bu algı operasyonu için Ümit Özdağ, Doğu Perinçek, Cihat Yaycı, Metin Külünk gibi isimler kullanıldı.





HÜKUMETE YÖNELECEK TEPKİ BAŞKA YÖNE KAYDIRILDI

Avrasya uzmanı Dr Kerim Has, Bold’dan gazeteci İsmail Sağıroğlu’nun sorularını yanıtladı. Rusya’nın en büyük gazetelerinden biri olan Nezavisimaya (??????????? ??????) gazetesinde Türkiye hakkında çıkan 2 makaleyi değerlendirdi. Dr. Has, gazetede yer alan ilk makalede; deprem sonrası MİT’in yürüttüğü algı operasyonlarının anlatıldığını, hükumete yönelecek tepkinin başka yöne kaydırılması için Diyanet ve istihbarata yakın gazetecilerin devreye sokulduğunun iddia edildiğini belirtti.





İLK AYAĞINDA HEMEN DİYANET DEVREYE GİRDİ

Has, “makalede yer alan bilgilere göre; yürütülen algı stratejinin ilk ayağında hemen Diyanet’in devreye girdiği, çok tuhaf bir şekilde selalar okunmaya başlandığı belirtiliyor. İktidarın seçim stratejisi de olan kutuplaşmayı devreye soktuğunu, milliyetçilik ve dini argümanlar kullanılarak oluşan tepkinin hükümetten başka tarafa çevrildiği, kadere bağlandığı ifade ediliyor. MİT’in bu argümanları yaymak için Türk medyasındaki elemanlarını da harekete geçirdiği, bu gazetecilere özel talimat verildiğini belirtiyor. Kurtarma ekiplerine dini cemaatlerden adamlar sokularak tekbirler, salavatlar getirilmesinin sağlandığı, bunun seküler kesiminin tepkisini çekecek kadar göze sokulduğu, bu konuyla ilgili bir tartışma ortamının oluşmasının istendiği ifade ediliyor” dedi.













MİT’İN KULLANDIĞI SİYASİLER KİMLER?

Avrasya uzmanı Dr. Kerim Has, makalenin yer aldığı gazete Nezavisimaya’nın Rusya’nın en çok satan gazetelerinden biri olduğunu, makalenin istihbarat bilgi notu şeklinde yazıldığını, yazarının isminin müstear olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Has, makalede milliyetçiliğin yükselmesi için bazı isimlere özel dikkat çekildiğini anlattı. Makalede bu isimler şöyle sıralandı; Doğu Perinçek Amerikan yardım gemisini hedef aldı. Eski asker Cihat Yaycı, Yunanistan’dan gelen kurtarma ekibine dikkat çekti.





AKP’li Metin Külünk bölgede misyonerlik faaliyetlerinin yürütüldüğünü iddia eden tweetler attı. Ümit Özdağ, mültecilerin yağma olaylarına karıştığını iddia etti. Makalede sayılan bu isimlerin MİT’in algı operasyonu çerçevesinde hareket ederek deprem sonrası hükümete yönelik oluşan tepkiyi milliyetçiliği kullanarak farklı yönlere kanalize ettiği belirtiliyor. Dr Has, makalede Ümit Özdağ için direk MİT’in kullandığı eleman, MİT’e çalışan kişi şeklinde bir tabir kullanıldığını ifade etti.





RUS GAZETE: 15 TEMMUZ İSTİHBARAT İŞİ

Dr Kerim Has, aynı gazetede aynı ismin imzasıyla çıkan başka bir makalede ise 15 Temmuz konusunun işlendiğini söyledi. Has, “Makalede, 15 Temmuz’un darbe değil bir istihbarat operasyonu olduğu açıkça yazıda belirtiliyor. Türk ordusunun 15 Temmuz’dan sonra liyakat sisteminin bozulduğu, kaliteli kurmay askerlerin ordudan atıldığı, Türk hava kuvvetlerinin pilot ve yer hizmetleri konusunda büyük eksiklik yaşadığı anlatılıyor. Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı operasyonda 25-50 bin askerin bölgeye göndermesinin zor olduğu ifade ediliyor” dedi.





İBRAHİM KALIN RUSYA’DA HANGİ PAZARLIKLARI YAPTI?

Makale neden şimdi yayınlandı? Rusya, seçimlerde Erdoğan’ı destekliyor mu? İbrahim Kalın, Rusya’da hangi pazarlıkları yaptı? Bu ve benzeri bir çok sorunun yanıtını röportajın tamamında bulabilirsiniz. İzlemek için;