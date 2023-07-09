AKP'den emeklilere mini refah!

AKP iktidarının “memura zam müjdesi” olarak duyurduğu ancak bazı vergilerde artış ve ek vergiler getiren torba yasa teklifi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile önceki gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ayrıca AKP, emeklilerin göz ardı edilmesi ve ek vergiler getirmesi nedeniyle eleştirilen yasa teklifinin görüşmeleri sırasında emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin bir önerge de verdi. Böylece Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak toplam zam yüzde 25 olarak belirlendi.







Cumhuriyet'in haberine göre memur emeklileri, yılın ilk 6 ayıyla ilgili enflasyon farkı ve yılın ikinci yarısıyla ilgili toplusözleşme zammının toplamı olan yüzde 17.55’lik artışın üstüne 7.45 puan refah payı alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise ilk 6 aylık yüzde 19.77’lik enflasyonun (TÜFE) üzerine 5.23 puan refah payı verilecek.





EYT’LİYE AYRI DÜZENLEME

Yeni zamla en düşük memur emeklisinin 7 bin 901 lira olan emekli aylığı 9 bin 876 liraya çıkarılacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Ayrıca EYT’den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “Emekliler olarak maaşlarımıza hizmet yılı ve prime dayalı, hakkaniyetli bir artış beklerken yüzde 25 zam yapılmasıyla hayal kırıklığına uğradık” dedi.



