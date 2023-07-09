Savcı, Berkin Elvan’ın ölümünden Can Atalay’ı sorumlu tuttu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi Davası tebliğnamesinde, 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın öldürülmesinde Can Atalay ve diğer sanıklar sorumlu tutuldu.





Tebliğnamede genel olarak Gezi eylemlerinin şiddet ortamı yarattığı savunulan tebliğnamenin bir bölümünde Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz kapsülü ile ölen Berkin Elvan’ın da adı geçti.





Savcı Zafer Şahin Gezi Davası sanıklarının yaptıkları toplantılarda şiddet içeren eylem kararları aldıklarını savunduğu tebliğnamesinde Berkin Elvan’ın ölümünün de sanıkların yarattığını iddia ettiği bu şiddet ortamını sorumlu tuttu. Tebliğnamede Can Atalay’ın bu ortama katkı sağladığı savunulurken şu ifadelere yer verildi:





Kısa Dalga’dan Ersan Atar’ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Şahin’in, Mimar Mücella Yapıcı dışındaki tüm sanıklar için verilen mahkumiyet kararlarının onanmasını istediği tebliğnamede bir dizi tartışmalı ifadeler yer aldı.“Mehmet Osman Kavala’nın talimat ve yönlendirmesi ile hareket eden Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu’nun, Gezi parkı kalkışmasını derinleştirip yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli çalışma grupları içerisinde yer aldığı, Gezi kalkışması süreci sonrasında oluşan toplumsal hareketliliği kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek adına İstanbul ve Türkiye genelinde yapılmakta olan forumlara katıldıkları, 27.06.2013 günü Hanzade Germiyanoğlu ve Yiğit Aksakoğlu’nun organizesinde GARAJ İSTANBUL’da yapılan bu toplantıya Taksim Dayanışması üyelerinden Tayfun Kahraman, Şerafettin Can Atalay’ın da katıldığı, yaratılan şiddet ortamında Berkin Elvan’ın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.”Savcı Zafer Şahin, Can Atalay’ın katıldığı toplantıyı “Berkin Elvan’ın öldüğü şiddet ortamını yaratmakla” suçladı ancak bu toplantı tebliğnamede de belirtildiği gibi 27 Haziran’da yapıldı. Oysa ki Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’teki gösteriler sırasında polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, uzun süre komada kaldıktan sonra kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti.Berkin Elvan’ın ölümü ile ilgili dava sonunda da Fatih Dalgalı isimli polis “kasten insan öldürmek”ten 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilmişti.