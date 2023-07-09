Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya Merve'nin /09 Temmuz 2023 00:23

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya Merve'nin

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

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Sözcü'de yer alan habere göre Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 4-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel, 800 m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalya kazandı.

Öte yandan Sudem Denizli, 100m Sırtüstü Kadınlarda 1:01.97 derecesi ile 17-18 yaş Türkiye Rekorunu kırıp 6’ncı olarak final yüzme başarısı gösterirken, Kuzey Tunçelli ise 800m Erkeklerde 7:52.39 derecesi ile 3üncü olup, 15-16 Yaş Türkiye Rekorunu kırdı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN MERVE TUNCEL’E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800m Serbest Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

”Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 1500 metrede kazandığı Avrupa Şampiyonluğundan 3 gün sonra 800 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan Merve Tunceli tebrik ediyorum. Finalde 8:35.10’luk derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımız için 3 gün önce, uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inandığımızı ifade etmiştim. Sözlerimizin soğumasına izin vermeyen Merve, 18 yaşına sayısız başarı sığdırarak, bir efsanenin doğuşuna şahitlik etmemizi sağlıyor, göğsümüz kabarıyor, gururlanıyoruz. Teşekkürler Merve Tuncel.”
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