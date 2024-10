AKP'den Erdoğan'ın adaylığı için açıklama: 'Her an her şey olabilir'

TBMM'de AKP Grubu'nun başındaki isim Abdullah Güler, Gazete Duvar'dan Nergis Demrikaya'ya verdiği röportajda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için konuştu.







"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Son seçimde adaylığı tartışma konusu olan fakat Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Anayasa değişikliği gerekçe gösterilerek kabul edilen Erdoğan'ın adaylığı hakkında AKP'li Güler şunları dile getirdi:





"Dört yılımız var. Şu anda güneyimizde, kuzeyimizde, uzak doğuda, Pasifik'te, İran’da, Balkanlar'da çok büyük gerilimler var. Bizim odaklanmamız gereken nokta buralar. 4 yıl sonra oturup konuşulacaktır. Ben hep Mevlana Hazretleri'nin sözüyle bağlarım: Dostum diyor, dün geçti, dünü değiştirebilme, farklı bir şey yapma imkanı var mı? Yok. Peki yarın? Henüz gelmedi, her an her şey olabilir, farklılık olabilir. Bizim bugün ne yaptığımıza bakmamız lazım. Şu anda muhalefetin gündemi nedir diye sorduğumuzda adaylık gerilimi ve çatışmalar var diyoruz. Kim aday olacak? Vatandaşın beklentisi bu değil."