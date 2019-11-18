Samanyolu Haber /Politika / AKP'den iki Davutoğlu istifası daha mı? /18 Kasım 2019 22:10

AKP'den iki Davutoğlu istifası daha mı?

AKP'den ayrılarak yeni bir parti kurmak için çalışmalarına devam eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte partiden ayrılan isim, iki kişinin daha AKP'den istifa ettiklerini duyurdu.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte AKP'den istifa eden AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, AKP Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Av. Özer Öztaşbaşı'nın istifa ettiğini duyurdu.

Özer'in istifa kararı almasında Davutoğlu ve ekibinin Bahçelievler’de tuttukları çalışma ofisinin, belediye tarafından mühürlenmesinin etkili olduğu iddia edildi.

AKP Merkez Yönetim Kurulu tarafından eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, eski il başkanları Nedim Yamalı ve Selim Temurci ile birlikte "kesin ihracı" istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 13 Eylül'de AKP'den istifa etmişti.
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