Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den son kulis: Ankara'da Gökçek'le kanlı bıçaklı olan isimde karar kılındı /02 Ocak 2024 16:50

AKP'den son kulis: Ankara'da Gökçek'le kanlı bıçaklı olan isimde karar kılındı

Mart 2024'te kurulacak yerel seçime üç aydan az bir süre kala AKP'de strateji netleşmeye başladı. Başkentte eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le kanlı bıçaklı olduğu ileri sürülen Turgut Altınok'un adaylığının kesinleştiği, İstanbul'da ise durumun karışık olduğu ileri sürüldü.

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14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları 'titizlikle' yürütülüyor. İktidar partisinin stratejisinde 'kazanacak isim' vurgusu öne çıkıyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul ve Ankara'daki adayların 5 Ocak'ta açıklanacağını belirterek kendisine gelen son duyumları aktardı.

Ankara'da şimdiki Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ortak adaylığının kesinleştiğinin ifade edildiğini dile getiren gazeteci, "Altınok'un aday gösterilmesi halinde, kanlı bıçaklı olduğu Melih Gökçek'in nasıl bir tutum alacağını kestirmek çok güç. Çünkü Gökçek'in Mansur Yavaş'tan daha fazla sevmediği biri varsa, o da Altınok" dedi.

'YERLİKAYA ADAYLIĞA SOĞUK BAKIYOR, EVDEKİ BULGURDAN OLMAK İSTEMİYOR'
Saymaz, İstanbul'da ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ise yüzde 30 şanslı olduğu görüşünü aktardı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya artık şans verilmediğini kaydetti.

Sözcü yazarı, devamında şunları anlattı:

"Bu arada, Yerlikaya'nın adaylığa soğuk baktığı belirtiliyor. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var.

Yerlikaya'nın muhaliflerin gönlünü çalmaya ilişkin paylaşımları AK Partilileri öfkelendirirken, adı İBB adaylığına geçtiği için muhalefette de ona eleştiriler artıyor.

Yerlikaya'nın Habur rezaleti günlerinde Şırnak Valisi olduğu, Kadir Mısıroğlu'nun cenazesine katıldığı, İBB'ye kayyum atandığı gün başkanlık odasındaki Atatürk portresini kaldırttığı hatırlatılıyor. Yerlikaya'nın Konyalı olması, valilik dışında İstanbul'la hiçbir bağının bulunmaması bir dezavantaj.

Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam."
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