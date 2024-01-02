Samanyolu Haber /Gündem / Altaylı'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak sorular: 'İsrail'i destekleyenlerden farkınız ne?' /02 Ocak 2024 16:31

Altaylı'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak sorular: 'İsrail'i destekleyenlerden farkınız ne?'

AKP’ye yakın vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen mitinge yönelik gazeteci Fatih Altaylı’dan sert eleştiriler geldi. Altaylı “Sizin İsrail’i destekleyen Batı hükümetlerinden ne farkınız var? Anlatsanız da dinlesek! Diye sormadığınız müddetçe bu mitingler boştur” ifadelerini kullandı.

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Dün Galata Köprüsü'nde iktidara yakın vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi düzenlendi. 

Gazeteci Fatih Altaylı kendi internet sitesinde yazdığı yazıda, mitinge yönelik sert eleştirilerde bulundu. 

Altaylı’nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde: 

“İsrail’i ve İsrail’in Gazze’deki soykırım girişimini lanetleyen miting sırası dün İstanbul’da idi.

Pek çok Avrupa ülkesinde de benzer mitingler yapılıyor.

Bu mitinglere katılanlar sadece Müslümanlar değil; İsrail’in soykırımından rahatsız olan farklı dinlerden vicdanlı insanlar da bu mitinglere katılıyor, hükümetlerinden hesap soruyorlar.

Bizde eksik olan ise tam da bu.

Bizde bu mitinglere katılanlar kendi hükümetlerinden hesap sormuyor ve iktidarın “hamaseti” ile yetiniyorlar.

Bu mitinglere katılanlar, Türkiye’deki iktidara

-İsrail’e güzel bağırıp çağırıyorsunuz da İsrail’le ticaret alabildiğine devam ediyor.

-İsrail’e Türk limanlarından ayda 500 kadar gemi seferi yapılıyor, bu gemiler kimin?

-İsrail’e askerî malzeme gönderilmesine bile izin veriyorsunuz, bu malzemeleri İsrail’e kim satıyor?

-Bir yandan İsrail’e sövüp diğer yandan askerî malzeme dahil her şeyi satmak halkı kandırmak değil mi?

– Sizin İsrail’i destekleyen Batı hükümetlerinden ne farkınız var? Anlatsanız da dinlesek!

Diye sormadığınız müddetçe bu mitingler boştur.

Siyasi olarak kullanmak ve gaz almak dışında hiçbir amacı ve faydası yoktur."

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