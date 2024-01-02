Samanyolu Haber /Dünya / Rusya yanlışlıkla kendi köyünü bombaladı /02 Ocak 2024 16:23

Rusya yanlışlıkla kendi köyünü bombaladı

Taşıdığı patlayıcıları "acil durum" sebebiyle bırakan Rus savaş uçağı, yanlışlıkla Rus köyünü bombaladı.

SHABER3.COM

Rus bir savaş uçağı, taşıdığı patlayıcı yükü 'acil durum' sebebiyle Rusya'nın batısındaki Voronej bölgesinde bir köyün üzerine boşalttı. 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Saat sabah 9 sularında bir Hava Kuvvetleri uçağı Voronej bölgesindeki Petropavlovka köyünün üzerinden uçarken acil olarak havacılık cephanesini boşalttı'' denildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı, ancak altı kişinin özel mülkünün zarar gördüğü belirtildi. 

Bakanlık, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını ve hasarın incelenmesi için bir komisyonun olay yerine gönderildiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı binaların ağır hasar aldığı ve köyün ortasında büyük bir krater oluştuğu görüldü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya yanlışlıkla kendi köyünü bombaladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:08:49