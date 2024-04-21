AKP'den vatandaşa 'kayyım' faturası: Sadece Van'da 8.8 milyar TL'lik borç bıraktı

Kayyım yönetiminde olan ve devralınan belediyelerdeki borçlar gündemdeki yerini koruyor.







Yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan verilere göre, Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyım yönetiminin sona ermesinin ardından eski yönetimin DEM Partili yönetime 8,8 milyar TL'yi aşkın borç bıraktığı belirlendi.





DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, konuyla ilgili olarak, "Ne yazık ki belediyemizde büyük bir tahribat var. Bu tahribatı da tüm meclis üyeleriyle birlikte göreceğiz. 2022 yılında bu borç sadece 400 milyon TL iken, son 1,5 yılda yeni valinin atanmasıyla borç 8,5 milyar TL'ye ulaşmış" dedi.







İşte kayyım yönetiminden kalan borcun kalemlere göre dağılımı:







