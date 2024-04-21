Almanya'dan 1150 kişi IŞİD ve El Kaide'ye katıldı: 153'ü Türkiye vatandaşı

IŞİD'in Horasan kolunun (IŞİD-H) Rusya'da geçen ay düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Almanya'da gözler radikal İslamcı örgütlere katılan ve geri dönenlere çevrildi.







DW Türkçe'nin aktardığına göre, Alman hükümetinin İslam ve göç karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yönelttiği bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 2011 yılından itibaren Suriye ve Irak'a giderek El Kaide ve IŞİD gibi radikal İslamcı örgütlere katılanların sayısı bin 150'yi buluyor. Yanıtta, bu kişilerden yüzde 65'inin IŞİD, El Kaide ve bu gruplara yakın örgütlenmelerin terör faaliyetlerinde yer aldığı veya bu örgütlere destek verdiğine ilişkin ipuçları bulunduğu belirtiliyor.





Hükümetin tespitlerine göre Almanya'dan radikal İslamcı terör örgütlerine katılmak üzere bu bölgelere gidişler 2013-2015 yılları arasında yoğunlaştı. Gittiği tespit edilen bin 150 kişiden 650'si Alman vatandaşı. Kayıtlarda bunlardan 273'ünün çifte vatandaş olduğu yer alıyor. Hem Alman hem de Türk vatandaşı olanların sayısı ise 35.







Suriye ve Irak'a giden bin 150 kişinden 153'ü de Türk vatandaşı. Böylece Almanya'dan giden kişiler arasında Türk vatandaşları, Almanların ardından en büyük ikinci grubu oluşturdu. Bu grubu 85 ile Suriye, 55 ile Rus vatandaşları takip etti.





Alman makamlarının tespitlerine göre 2019'dan bu yana Suriye ve Irak'a gidişler büyük oranda azaldı.





YÜZDE 40'I GERİ DÖNDÜ

Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin yüzde 40'ı, yani yaklaşık 460'ı ülkeye geri döndü. Bunların da 30'dan fazlasının sınır dışı edilmesi yoluyla veya kendi isteğiyle ülkeden ayrıldığı açıklandı. Almanya'ya dönen 460 kişiden 307'sinin Alman vatandaşı, 44'nün Türk, 30'unun Suriye ve 21'inin Rus vatandaşı olduğu belirtiliyor.





Suriye ve Irak'taki bir radikal İslamcı örgüte katılıp geri dönenlere yönelik Almanya'da başlatılan soruşturma sayısı da 2023 sonu itibarı ile 312 oldu. Bunların büyük kısmı Almanya Ceza Kanunu'nun 129a ve 89a maddeleri ile bağlantılı olarak "yabancı bir terör örgütüne üye olmak, onun için faaliyet yürütmek ve/veya devlete karşı şiddet eylemi hazırlığında olmakla" suçlanıyor.





Alman hükümetin verdiği bilgiye göre, hakkında soruşturma yürütülen 111 kişi ceza aldı, 119'unun davası devam ediyor. 122 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi.





1150 KİŞİDEN YÜZDE 25'İ KADIN

Almanya'dan Suriye ve Irak'a giderek radikal İslamcı örgütlere katılanlardan yüzde 25'inin kadın olduğu kaydediliyor. Bunlar arasında Türkiye kökenliler de bulunuyor. IŞİD içindeki kadınların örgüte finansman ve yeni kadın eleman kazandırma için rol oynadığı yönündeki haberler, katılımın üst seviyede olduğu yıllarda ortaya çıkmıştı. Almanya'da görülen davalarda bu boyut da yeniden gündeme geldi.





Düsseldorf'ta geçen ay sonuçlanan bir davada Alman vatandaşı Alperen K. ile Türk vatandaşı eşi Çağla K., 2020-2021'de IŞİD'e yaklaşık 3 bin 700 euro para yardımı yaptıkları suçlamasıyla 1 yıl 9 ay ile 1 yıl 3 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Alperen K. ile eşi Çağla K.'nın cezalarını sabıkaları bulunmaması ve toplumla uyumlu yaşadıkları gerekçesiyle verdiği erteledi. Suçunu itiraf eden çift savunmasında "Kürt kamplarında tutulan IŞİD'li kadın ve çocuklara insani amaçlı yardım yaptıklarını" söylemişti.





Yine Düsseldorf'ta bu hafta başlayan başka bir davada da IŞİD'e maddi yardım yapmak suçlamasıyla beş kişi hakim karşısında. Güneybatı Radyo TV Kurumu'dan (SWR) Eric Beres ile Bavyera Radyo TV Kurumu'ndan (BR) Joseph Röhmel'in ulaştığı iddianameye göre bu sefer IŞİD'e yapılan yardım daha büyük melağda ve sistematik. Sistemin arkasındaki isimlerden birinin de 2015'te 16 yaşında Münih'ten giderek IŞİD'e katılan Elif Ö. olduğu iddia ediliyor.





Almanya'da geçen sene Mayıs ayında 10 eyalette eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, sosyal medyada verilen tepkilerde "masum Müslümanlara gıda ve giyecek yardımı gönderen kişilerin suçlu olarak sergilendiği" yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Almanya Federal Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre hakim karşısına çıkan söz konusu beş zanlı 2020-2022'de IŞİD'e 250 bin eurodan fazla para gönderdi.





Gönderilen paranın örgütte Elif Ö.'nün de içinde bulunduğu bir sisteme aktığı öne sürülüyor. Bu paranın El Hol ve Roj kamplarında tutulan IŞİD'lilerin "satın alınması" veya "oradaki hayatlarının örgütün ideolojisi çerçevesinde düzenlenmesi" amaçlı da kullanıldığı belirtiliyor. Bunun koordinasyonunda "Bacın Esir Kampında" projesi için yardımlar toplayan Elif Ö.'nün önemli rol oynadığı ifade ediliyor.





Düsseldorf'ta bu hafta ilk kez hakim karşısına çıkan beş zanlıdan Kosova vatandaşı Kujtim B.'ye de Almanya'dan toplanan yardımları "para casusları"(finanzagent) veya aracılar üzerinden Türkiye ya da Suriye'ye gönderdiği iddia ediliyor. Savcılığın dijtal yazışma protokollerinden ortaya çıkardığına göre Kujtim B. Elif Ö. ile de iki kez görüştü.





'BACIN ESİR KAMPINDA' İÇİN TÜRKİYE'DEN DE PARA TOPLANDI

Örgüte Almanya'dan katılan Elif Ö.'nin basına daha önce de yansıyan "Bacın Esir Kampında" adlı proje için Facebook, Instagram ve Telegram üzerinden yardım koordine ettiği belirtiliyor.





Projenin Instagram hesabından para toplamak için Türkçe çağrı yapıldığı da görülüyor. Hesaptan para toplamak için yapılan 2020 tarihli bir çağrıda, projenin Ankara'da Mayıs 2018'te kurulduğu belirtiliyor. Projenin 20'den fazla kentte faaliyet gösterdiği belirtilen çağrıda, yardım çalışmalarının IŞİD'in Suriye'deki kalesi İdlib merkezli yürütüldüğü vurgulanıyor. IŞİD'e yönelik operasyonlardan da şikayet edilen açıklamada bazı gönüllü çalışanların ya gözaltına alındığı ya da tutuklandığı aktarılıyor.





Çağrıda Suriye'de YPG'nin elinde tutulan IŞİD'lilerin kurtarılması için bir çok kurumdan ve davetçiden destek aldıkları ve "Bacın Esir Kampında" projesinin bu şekilde hayata geçtiği belirtiliyor.





Projenin sosyal medya sayfalarında Ramazan'da iftar ve sahur için ayrıca destek istendiği de görülüyor. Aylık "sadaka" bedelinin 33 dolar, "kontör" bedelinin de 7 dolar olduğu yönünde paylaşımlarla takipçilerin düzenli desteği isteniyor.





Destek çağrılardaki numaraların Türkiye'den cep telefonları olduğu da dikkat çekerken projeye dair son paylaşımın 21 Aralık 2023'te yapıldığı ve projenin sonlandırılacağının duyurulduğu görülüyor. Projenin neden sonlandırıldığına dair bilgi ise verilmiyor.





Projeyi yöneten Elif Ö. Alman Başsavcılığın saptamasına göre hâlâ Suriye'de. IŞİD'in sahip olduğu bölgeleri kaybetmesiyle Elif Ö. önce tutuklanarak Kürtlerin kontrolündeki El Hol kampına düştüyse de oradan kaçmayı başardığı, radikal İslamcıların kontrolündeki İdlib'e geçtiği ve oradan "Bacın Esir Kampında" için yardımlar toplamaya başladığı belirtiliyor.





Alman Başsavcılığı Elif Ö.'nün bu amaçla en az 40 bin euro yardım toplamayı başardığını tahmin ediyor.