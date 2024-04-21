Ukrayna “bir göz istedi iki göz geldi”

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya toplam 61 milyar dolar tutarında ek yardım tahsis edilmesini onayladı. Ukrayna'ya doğrudan silahlanmaya 23,2 milyar dolar tahsis edildi.







Tahsis edilen toplam fon miktarı 95 milyar dolar.





Yardım önergesi şu paylaşımlardan oluşuyor: Yaklaşık 23 milyar doların Amerikan silah stoklarını yenilemesi, 11 milyar dolarının bölgedeki ABD operasyonlarını finanse etmesi ve yaklaşık 14 milyar doların da modern silah ve savunma sistemleri satın alınması amaçlanıyor. Ve bunlara ilaveten Ukrayna'ya doğrudan silahlanmaya 23,2 milyar dolar tahsis edildi.





ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail, Tayvan ve Hint-Pasifik bölgesindeki diğer müttefiklere yeni bir yardım paketi tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarıda ayrıca Gazze'ye insani yardım sağlanması da öngörülüyor. Tahsis edilen toplam fon miktarı 95 milyar dolar.





Ukrayna’ya 61 milyar dolar





Ukrayna'ya ise 60,84 milyar dolar tahsis edildi: yaklaşık 23 milyar dolar Amerikan silahlarını yenilemek için, 11 milyar dolardan fazlası Ukrayna'da devam eden ABD askeri operasyonlarını finanse etmek için ve neredeyse 14 milyar dolar da silah ve savunma ürünleri satın almak için ayrıldı. Ukrayna'ya ekonomiyi desteklemek amacıyla ayrıca 7,85 milyar dolar kredi verilecek.





Aynı zamanda New York Times'ın belirtmesine göre, ABD Başkanı 2026'da bunu silebilecek.





İsrail'e 26 milyar dolar ayrılacak. 9,1 milyar doları ise Gazze Şeridi gibi savaş bölgelerindeki sivillerin insani ihtiyaçlarına tahsis edilecek. 8,12 milyar dolar Hint-Pasifik bölgesine ve Çin'e karşı mücadeleye ayrıldı.





Rus varlıkları Ukrayna için





Temsilciler Meclisi ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasını da onayladı.





Tasarı, Çinli ana şirket ByteDance'in hizmeti bir yıl boyunca başka bir sahibine satmayı reddetmesi durumunda TikTok'un ABD'de engellenmesini de içeriyor. Ayrıca tasarıda Rusya, Çin ve İran'a yeni yaptırımlar getirilmesi ihtimali de yer alıyor.





ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından sunulan yardım tasarısına destek verdiğini belirtmişti.





Biden, tasarıyı Kongreden geçip masasına geldiği anda hızlıca imzalayacağını bildirmişti.