AKP'den YSK'nın Van kararı sonrası ilk açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti. Bu karar sonrası mazbata Zeydan'a verildi.



AKP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ



YSK'nin kararı sonrası AKP'den ilk açıklama da geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Yazıcı, "Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" dedi.

