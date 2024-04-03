Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den YSK'nın Van kararı sonrası ilk açıklama /03 Nisan 2024 21:23

AKP'den YSK'nın Van kararı sonrası ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, YSK'nin Van Büyükşehir kararı sonrası yaptığı açıklamada, "1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı" dedi.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti. Bu karar sonrası mazbata Zeydan'a verildi.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

YSK'nin kararı sonrası AKP'den ilk açıklama da geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yazıcı, "Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den YSK'nın Van kararı sonrası ilk açıklama Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:59:22