AKP itirazıyla alınan karar iptal edildi

31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 4 bin 78 seçmenin oy kullandığı Amasra'da, CHP’nin adayı Recai Çakır 1822 oy, AKP'nin adayı Ahmet Reis ise 1700 oy aldı.



Dün, MHP Amasra İlçe Başkanlığı, Amasra İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ederek, oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi. İlçe Seçim Kurulu, yeniden sayım talebini somut delil olmadığı gerekçesiyle reddetti.



Sonrasında ise AKP Amasra İlçe Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi. İl Seçim Kurulu, oyların Amasra Adliyesi'nde yeniden sayılmasına karar verdi.



Bunun üzerine CHP’den Amasra Belediye Başkanı seçilen Recai Çakır, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve partililer Amasra Adliyesi önünde toplandı. CHP'liler, İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıyarak itirazda bulundu.



YSK, aldığı kararla oyların yeniden sayımına gerek olmadığına karar verdi. Partililerin alkışları ile kararı duyuran Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, süreci yakından takip edeceklerini ifade etti. Partililer,



YSK’nın aldığı karar sonrasında Amasra Adliyesi'nin önünden ayrıldı.