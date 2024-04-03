Samanyolu Haber /Gündem / Seçim günü gözaltına alındı, hastanede ölü bulundu /03 Nisan 2024 22:08

Seçim günü gözaltına alındı, hastanede ölü bulundu

Seçim akşamı havaya ateş açtığı için polisler tarafından evinde gözaltına alınan Serhat Kahyaoğlu hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda yara ve darp izi bulunan Kahyaoğlu’nun ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart'ta İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan Serhat Kahyaoğlu, tabancasıyla evinin penceresinden havaya ateş açtı. Komşularının şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler, Kahyaoğlu ve arkadaşı N.G.'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada polisler ile Kahyaoğlu arasında arbede yaşandı.

Ekip aracıyla olay yerinden uzaklaştırılan Kahyaoğlu'ndan 20 dakika sonra haber alan arkadaşı M.S, Samatya Devlet Hastanesi'ne gitti. M.S, hastanede polis aracına ters kelepçeli ve sağ olarak bindirildiğini gördüğü Kahyaoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

HASTANEYE BIRAKMIŞLAR

İddiaya göre, polisler Kahyaoğlu'nun bir apartmanın 4. katından atlayıp intihar ettiğini söyleyerek hastaneye bıraktı. Ailesi çağrılan Kahyaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp'a götürülerek otopsi yapıldı.

Başında ve vücudunda  çok sayıda darp izi bulunan Kahyaoğlu'nun ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kahyaoğlu'nun ailesinin ve görgü tanıklarının ifadesi alındı. Kahyaoğlu’nu gözaltına alan polislerle ilgili ise henüz bir işlem başlatılmadığı öğrenildi.

"VURMAYIN DİYE BAĞIRIYORDU"

Kahyaoğlu'yla birlikte gözaltına alınan N.G. SÖZCÜ'ye konuştu.

N.G. "Evden aşağı indirdiklerinde Serhat'ı darp ettiklerini gördüm. Çok ağır şekilde darp ediyorlardı. Serhat 'vurmayın' diye bağırıyordu. Benim bulunduğum yere 15 dakika sonra Serhat'ı getirdiklerinde Serhat ölmüştü. Kalbi durmuştu. 3 polis karga tulumba sürükleyerek getirdiler" ifadelerini kullandı.

Kahyaoğlu'nun babası Suat Kahyaoğlu da "Benim çocuğum işkence edilerek öldürülmeyi hak etmedi" dedi.
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