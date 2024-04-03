Gazze'de ölü sayısı 33 bini aştı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldürülmesi karşısında "dehşete kapıldıklarını" dile getiren Ghebreyesus, WCK çalışanlarının açlıktan ölmek üzere olan binlerce Gazzeliye gıda yardımı ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.



Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın oldukça zor ve tehlikeli olduğuna işaret eden Ghebreyesus, WCK'nin faaliyetlerini durdurmasından dolayı aç kalan kişi sayısında artış olacağını söyledi.



Ghebreyesus, "DSÖ, Gazze'de sağlık çalışanlarına ve hastanelerdeki hastalara yiyecek dağıtmak için WCK ile çalışıyordu. Bu korkunç olay, DSÖ çalışanları ve ortaklarının çok tehlikeli bir ortamda çalıştığına ve çalışmaya devam edeceğine işaret ediyor." dedi.



"DEHŞETE KAPILDIK"



Gazze'ye ulaşmak için daha fazla giriş kapısına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, insani yardım çalışmalarına yönelik engellemelerin, ihtiyaç sahiplerine ulaşmada gecikmelere veya teslimatların engellenmesine neden olduğunu anlattı.



Ghebreyesus, İsrail'in yaklaşık 2 hafta kuşatma altında tutması ve saldırılar gerçekleştirmesinin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ni kullanılamaz hale getirmesi karşısında da dehşete kapıldıklarını vurguladı.



Şifa Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi ve ana sevk merkezi olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, bu hastanenin yok olması nedeniyle Gazze'de tıbbi tahliye ihtiyacının artacağı ve bunun sağlanmaması halinde birçok kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.



Ghebreyesus, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria, İsrail ve Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 906 saldırıyı doğruladıklarını, bu saldırıların 736 ölüm ve 1014 yaralanmayla sonuçlandığını bildirdi.



"YAKLAŞIK 80 BİN KİŞİ YARALANDI"



Gazze'deki 36 hastaneden sadece 10'unun kısmen hizmet verebildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Gazze'de şu ana kadar 33 binden fazla insan öldürüldü ve yaklaşık 80 bin kişi de yaralandı." diye konuştu.



Ghebreyesus, çok sayıda solunum ve deri enfeksiyonu hastası ile ishal vakaları gördüklerini aktardı.



"Gazze'de şu anda sağlık çalışanları için hiç güvenli olmayan bir ortam var. DSÖ’nün orada kaç personeli var? DSÖ, çalışanları için güvenlik endişesi duyuyor mu? Bir tedbir düşündünüz mü, hizmetleriniz Gazzelilere ulaşmaya devam edecek mi?" sorusunu çevrim içi yanıtlayan DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn da "Gazze'de çok güçlü bir ekibimiz var. Yaklaşık 7 uluslararası ve 17 yerel personelimiz var. Gazze'de kalmak ve mümkün olduğu kadar iyi hizmet vermek için buradayız." ifadesini kullandı.



Peeperkorn, personellerinin bir kısmının Kahire'de bulunduğunu ancak Gazze'deki çalışmalara destek olduğunu belirtti.



"27 ÇOCUK YETERSİZ BESLENME SONUCU ÖLDÜ"



DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin paylaşımda bulundu.



"Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 27 çocuğun yetersiz beslenmeden öldüğü bildirildi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hemen ateşkes sağlanmadığı ve yardımların dağıtımının artırılması için güvenlik tesis edilmediği takdirde bu sayının daha da artacağı uyarısında bulundu.