Fenerbahçe Kadıköy'deki gol düellosunda Adana Demirspor'u devirdi: 4-2!

80'de Adana Demirspor sağdan Yusuf Sarı'nın içeriye çevirdiği ortada Yusuf Barasi ile farkı yeniden 1'e indirdi.





Kalan dakikalarda skoru değiştirecek başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.







Fenerbahçe'de Livakovic'in yanı sıra Furkan Onur Akyüz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Becao, Serdar Dursun, Muhammet Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde kulübedeki diğer isimler oldu.





Trabzonspor ile oynanan lig mücadelesinin ardından çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, gündüz saatlerinde 1 maç ceza alırken, Tahkim Kurulu tarafından bu futbolcuların cezasıyla ilgili uygulamanın durdurulması kararı alındı. Tahkim Kurulu kararının ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Yukatel Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başladı.





Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez yedek kaldı. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında oynanan mücadelede kadroya giren Livakovic, başkentte süre almazken, bu tarihten sonra oynanan bütün lig maçlarında 90 dakika forma giydi. Livakovic, 27 maç sonra bir lig mücadelesinde kulübede oturdu.





Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın kazandığı haftada farkın açılmasına izin vermek istemeyen Fenerbahçe istediğini aldı.Kadıköy'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe liderlik yarışında takibini sürdürdü. Adana Demirspor karşısına 79 puanla çıkan sarı lacivertliler seyircisi önünde kazanarak puanını 82'ye çıkardı.Müthiş bir heyecana sahne olan ve adeta gol düellosuna dönüşen maçta perde 17. dakikada açıldı. kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına inen ortaya arka direkte iyi hareketlenen Djiku topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.25. dakikada Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında Balotelli maça denge getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 geçildi.51. dakikada kullanılan taç atışında savunma arkasına sarkan Dzeko rakip savunmayı saf dışı bırakarak F.Bahçe'yi yeniden öne geçirdi.70. dakikada Fenerbahçe'de orta sahaya yakın bölgeden topu önünde bulan Tadic kaleciyi önde gördü ve muhteşem bir aşırtma golü attı.84'te kullanılan serbest vuruşta Szymanski'nin arka direğe yaptığı iyi ortada kafayı vuran Serdar Dursun skoru 4-2 yaptı.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Kartal, savunmayı ise Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsüyle kurdu. Orta sahada Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'e formayı veren tecrübeli teknik adam, forvette ise Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'indeki isimlerden Livakovic müsabakaya yedek başlarken, cezalı Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Fred, kadroda yer almadı. Trabzonspor deplasmanında oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Michy Batshuayi de dün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynanacak çeyrek final ilk maçına yetişecek.Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde saha zeminine Türkçe ve İngilizce olarak 'Adil rekabet' yazdı. Ülker Stadı'nda dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında da adil rekabet çağrısı yapan sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor müsabakasında çağrısını yineledi.