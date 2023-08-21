AKP'li başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde, akşam saatlerinde Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı.





Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K., yolda sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.









Durumu ağır olan Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi'nde ameliyata alındı.

MOTOSİKLETİ YENİ ALMIŞ





AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan Arslan'ın kaza yaptığı motosikleti bu sabah İstanbul'dan sıfır olarak satın aldığı öğrenildi. Arslan'ın, memleketi Bartın'a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından motosikleti paylaşarak 'hayırlı olsun' yazdığı görüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Gökhan K.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.