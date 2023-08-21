Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti /21 Ağustos 2023 08:12

AKP'li başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, İstanbul'dan yeni aldığı motosikletiyle Bartın'a giderken otomobille çarpışan AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Gökhan K. (36) yaralandı.

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Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde, akşam saatlerinde Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K., yolda sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 


Durumu ağır olan Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi'nde ameliyata alındı.

AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLETİ YENİ ALMIŞ

Öte yandan Arslan'ın kaza yaptığı motosikleti bu sabah İstanbul'dan sıfır olarak satın aldığı öğrenildi. Arslan'ın, memleketi Bartın'a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından motosikleti paylaşarak 'hayırlı olsun' yazdığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Gökhan K.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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