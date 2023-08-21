Samanyolu Haber /Gündem / Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 ölü /21 Ağustos 2023 08:05

Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 ölü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısını Demirören Haber Ajansı (DHA) 16, Anadolu Ajansı (AA) 20 olarak paylaştı.

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Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsünün sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, “İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış” dedi.

Yaralıların Yozgat ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldığını söyleyen Vali Özkan, “Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir" diye konuştu.
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