Samanyolu Haber /Dünya / Macron’un danışmanı Türkiye Büyükelçisi oluyor /21 Ağustos 2023 08:02

Macron’un danışmanı Türkiye Büyükelçisi oluyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un atadığı yeni Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont bu hafta Ankara’daki görevine başlayacak. Dumont son üç senedir Macron’un Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapıyordu.

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2019-2021 yılları arasında önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de sınır ötesi operasyonu, sonraysa Doğu Akdeniz’deki hareketlilik nedeniyle önemli gerginliklere sahne olan Ankara-Paris ilişkileri, son dönemde karşılıklı atılan adımlar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile bağları yeniden canlandırma arayışları sayesinde normalleşme sürecine girdi.  

Türkiye’de seçimlerin sonlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma niyetini gündeme getirmesi, Ankara’nın hem Brüksel hem de Paris ve Berlin gibi AB’nin önde gelen başkentleriyle daha yoğun bir süreci başlatacağının işareti olarak görülüyor.  

Bu kritik dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara’da görev süresi dolan Hervé Magro yerine 2020’den yana Elysée Sarayı’nda Avrupa ve Türkiye’den sorumlu danışman olarak görev yapan Isabelle Dumont’u Mayıs ayında Türkiye Büyükelçisi olarak atadı.

Dumont, bu hafta içerisinde Ankara’ya varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunduktan sonra resmi görevine başlayacak.  

İyi derecede Türkçe konuşuyor

Dumont, Türkiye’ye yabancı bir diplomat değil. 2011-2013 arasında Ankara Büyükelçiliği’nde görev yapan Dumont, iyi derecede Türkçe konuşuyor. Fransa dışişlerinin parlak diplomatları arasında gösterilen Dumont, 500 yıla dayanan Türk-Fransız diplomatik ilişkiler tarihine bir tarafın diğerinin başkentine atadığı ilk kadın büyükelçi olarak geçti.  

Ankara’daki ilk görevinin ardından Paris’e dönen ve Dışişleri Bakanlığı’nda Rusya ve Doğu Avrupa Müdür Yardımcısı olarak çalışan Dumont, 2015’te Ukrayna’ya 2019’da da Kıbrıs’a büyükelçi olarak atandı.  

Macron’un danışmanlığı sırasında özellikle Türkiye ile yaşanan gerilimlerin yönetilmesinde ve iki cumhurbaşkanı arasında video konferans ve uluslararası toplantılar marjında yüz yüze görüşmelerin gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı bilinen Dumont, görevi sırasında Ankara’da muhataplarıyla temaslarda bulunmuştu.

Fransa ile aynı dönemde Türkiye de Paris Büyükelçiliği’nde görev değişikliği yaptı. Cumhurbaşkan Erdoğan imzasıyla bahar aylarında yayımlanan kararnameye göre, 2021’den bu yana Paris Büyükelçisi Ali Onaner’in yerine halen Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi olarak görev yapan Yunus Demirer atandı.
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