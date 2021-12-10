AKP'li eski vekil: Haramzadelerden hesap sorulmalı

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidardan başlayarak bütün topluma yayılan derin bir ahlaki çürüme yaşandığını öne sürdü. Bu çürümeye katkı sağlayanlardan hesap sorulmasını istedi.







YOLSUZLUĞA FETVA VEREN HOCALAR VAR





Bugünki yazısında toplumdaki çürümeye dikkat çeken Ocaktan, “Yolsuzluğa fetva veren hocalarımız var, “bizim mahalle”nin kaybetmemesi için yalana cevaz verenler var, eş-dost-akraba kayırmacılığı anlayışıyla liyakatsizleri devlet kadrolarına doldurarak liyakatli, kaliteli insanların haklarını ellerinden alan, devlet ihalelerini şeffaflık ilkesine riayet etmeyerek 5-10 müteahhide lütfeden bir iktidar var. Kısacası şu anda bilerek ya da bilmeyerek ‘haram lokma’ hassasiyeti olmayanların baş tacı edildiği bir dönemi yaşıyoruz” dedi.





HARAMZADELERDEN DE HESAP SORULMALI





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır” sözlerine işaret eden Ocaktan, “Evet stokçulardan ve de ‘haram lokma’ yiyenlerden hesap sorulmalıdır, ama aynı zamanda 128 milyar doların kimlere, kaça satıldığının da hesabı sorulmalıdır. Mesela, İçişleri Bakanı’nın ifadesiyle “Suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar alan” siyasetçiden de hesap sorulmalıdır. Mesela, devlet kurumlarına başarılı ve kaliteli olanları değil de, liyakatsizleri yerleştiren haramzadelerden de hesap sorulmalıdır” dedi.