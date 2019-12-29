Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim: 2021'de ilk tank banttan inecek /29 Aralık 2019 11:50

AKP'li isim: 2021'de ilk tank banttan inecek

AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 2021 yılında ilk takın banttan indirileceğini ve her ay 6 tank üretileceğini söyledi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Şampiyonlar Gecesi’ programına katılan Yavuz, “Bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında mayıs ayı içerisinde ilk tank Sakarya’da banttan inecek ve her ay ondan sonra 6 tane tank üretilmiş olacak” dedi.

İlk tankın 2021 yılında banttan ineceğini söyleyen Yavuz, “Çok uzun süredir partinin kurulduğundan beri siyaset yapıyorum. Buradan da bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında mayıs ayı içerisinde ilk tank Sakarya’da banttan inecek ve her ay ondan sonra 6 tane tank üretilmiş olacak” dedi
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