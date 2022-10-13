Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Metin Külünk: Vatandaş doları elinden çıkartırsa 7-8 liraya düşer /13 Ekim 2022 11:36

AKP'li Metin Külünk: Vatandaş doları elinden çıkartırsa 7-8 liraya düşer

AKP'li Metin Külünk, vatandaşın doları elinden çıkarttığı takdirde Türkiye'de dolar kurunun 7-8 liraya düşeceğini söyledi.

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, doların düşmemesini dolarizasyona bağladı. Külünk, vatandaşın doları elinden çıkarması durumunda kurun 7-8 liraya düşeceğini iddia etti.

Külünk, dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı programda rekor kıran dolar kuru ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Metin Külünk: Vatandaş doları elinden çıkartırsa... Sonraki Haber >>

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:08