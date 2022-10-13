AKP'li Metin Külünk: Vatandaş doları elinden çıkartırsa 7-8 liraya düşer

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, doların düşmemesini dolarizasyona bağladı. Külünk, vatandaşın doları elinden çıkarması durumunda kurun 7-8 liraya düşeceğini iddia etti.





Külünk, dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı programda rekor kıran dolar kuru ile ilgili olarak şöyle konuştu:





"1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer"