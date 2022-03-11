Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu /11 Mart 2022 17:31

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

'Zeyrek' isimli YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajı sırasında, AKP’li olduğunu söyleyen bir yurttaşın yaptığı konuşmalar sosyal medyada gündem oldu. Ekonomik sorunların nedenini ‘dış güçler’ ile açıklayan yurttaş, ‘Lozan’ yanıtıyla da dikkat çekti.

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajında, ekonomik sorunların ‘dış güçler’ nedeniyle yaşandığını savunan yurttaş, “Şu anda belli bir sıkıntı yaşıyoruz ama bunun önü açılacağı için sabretmemiz gerekir. Sözleşme bitince (Lozan Antlaşması) biz yeraltı kaynaklarımızı kullanmaya başlayınca… Başlayacak inanıyorum” dedi. 

Yurttaş, muhabirin “Lozan’ı okudunuz mu” sorusuna ise “Biliyorum bildiğim için şey yapıyorum zaten” diye yanıt verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini söyleyen yurttaş, “Dediğini yapan bir insan. Dünya onu isterken bizim insanlarımız neyin ne olduğunu fark etmeyip at gözlüğü taktığı için destekliyorum” dedi.

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