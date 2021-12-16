Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil /16 Aralık 2021 01:14

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şu anda yaşanan ekonomik krizin sebebinin iktidar olmadığını söyledi.

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil


İlk olarak döviz kurundaki artış ardından verilen enflasyon rakamıyla birlikte vatandaş darboğaza girdi. Bu ekonomik krizden sebep tutulan AKP hükümetinden suçlamaları reddeden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada "Ekonomik sıkıntılar bizimle ilgili değil" dedi. 

Aydemir, “Bakın şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var kimsenin inkar ettiği yok ama altını çiziyoruz, bu bizimle ilgili değil, bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz. Herkes söylüyor bunu. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Elbette ki sıkıntılar yaşıyor, elbette serzenişleri var. Kimsenin inkar edeceği yok. Görüyoruz biz bunları. Bu sıkıntılı dönemi birlikte aşacağımızın da altını çizerek not düşüyoruz. Hem milletimiz hem biz söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
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