Samanyolu Haber /Gündem / Kasımpaşalı dayılardan şaşırtan dolar sözleri: Dünyanın her yerinde 14 lira /16 Aralık 2021 01:22

Kasımpaşalı dayılardan şaşırtan dolar sözleri: Dünyanın her yerinde 14 lira

Kasımpaşa’da bir kahvehanede ekonomik krizi değerlendiren vatandaş, “Amerikan Doları dünyanın her yerinde 14 lira” tespitinde bulundu.

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Erdoğan’ın büyüdüğü semt Kasımpaşa’da bir kahvehanede konuşan vatandaşın dolar sözleri sosyal medyada gündem oldu. “Dünya bitmiş durumda. Amerikan Doları dünyanın her yerinde 14 lira” diyen vatandaş dünya genelinde de bir ekonomik kriz olduğunu iddia etti. 

“DOLAR’IN, EURO iSTERSE 50 LiRA OLSUN” 
Medyascope'de yer alan habere göre, aynı kahvehanede başka bir vatandaş, dolar ve euro’nun yükselişinin, zengin insanları rahatsız ettiğini dile getirdi. Stokların kur çalkantısında “paraları götürdüğünü” söyledi. Aynı vatandaş, “Doların, euro’nun yükselmesi bizi bağlamaz, isterse 50 lira olsun. Türkiye’ye oynanan oyunları herkes görüyordur. Bu çok büyük bir darbe” şeklinde konuştu. 
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