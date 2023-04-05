AKP'nin aday listesi sızdı: Savcı Sayan şokta!

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken siyaset de ısınmaya başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı kadar partilerin milletvekilli listeleri de büyük önem kazandı.







AKP’de mevcut bakanlar, Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılırken, partinin önde gelen bazı isimlerinin milletvekili yapılmaması ise bakanlık için düşünüldüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu.







BAKANLARIN YERLERİ BELLİ OLDU



Kulislerden sızan ve OdaTV tarafından paylaşılan listeye göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterildi.







Listeye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak.







Ağrı Belediye Başkanlığını milletvekilliği için bırakan Savcı Sayan da Ağrı yerine İzmir’den 6. Sıradan aday gösterildi.







AKP MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Trabzon 1. Sıradan aday gösterildi.







Eski Bakan Faruk Çelik Artvin 1. sıradan aday gösterildi.







Nereden aday olacağı merak edilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da memleketi Kayseri’den 1. sırada aday gösterileceği öğrenildi.







GÖREVDEN ALINDI ONORE EDİLDİ



Ayrıca Kayseri, 2. sıradan Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından görevinden alınan Mustafa Aksu da aday gösterildi. Mustafa Aksu Bakanlık içerisinde makam aracı kullanmayan, Bakanlık bütçesini titiz kullanan, aldığı maaşı öğrencilere burs olarak dağıttığı belirtilen Aksu'nun böylelikle "onore edildiği" aktarıldı.







ERDOĞAN’IN “GÖLGE ADAMI” ANKARA’DAN ADAY



Kritik seçim bölgelerinden Ankara 1. Bölgede de dikkat çeken isimler aday listesine yazıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş 1. sıraya yazılırken, sırasıyla listede, Fatih Şahin, Mücahit Arslan, Zehra Nur Yılmaz yer aldı.







Erdoğan’ın “gölge adamı” olarak bilinen eski danışmanlarından AKP Ankara Milletvekili Mücahit Arslan'ın Ankara’da 3. sıraya konulması dikkat çekti.







Refah Partili Hasan Hüseyin Ceylan’ın damadı Fethan Baykoç ise Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı oldu.







İMAMOĞLU’NUN DİKKATİNİ ÇEKEN İSMİN DAMADI ADAY



Üç gün içinde 11 milyon dolara KİPTAŞ’tan aldığı araziyi tekrar KİPTAŞ’a 47 milyon dolara satarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “kim bu uyanık” dediği Adem Atmaca’nın damadı Emre Ete de Van 3. sıradan aday gösterildi. Ete, 26. dönem seçimlerinden 2015 yılında AKP İstanbul 2. Bölge’den aday oldu ama seçilememişti.







TÜRKİYE GÜZELİ LİSTEDE



Öte yandan AKP milletvekilliği listesinde 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da Aydın 2. sıradan aday gösterildi.







TANSU ÇİLLER’İN İSTEDİĞİ OLDU



Son yıllarda AKP'ye verdiği destekle dikkat çeken Eski Başbakan Tansu Çiller, AKP listeleri için talepte bulundu. Tansu Çiller, eşi Özer Çiller'in bir dönem en yakınındaki isimlerden eski Milletvekili Saffet Kaya'nın yeniden Ardahan'dan listeye konmasını istedi.







İddialara göre önce İYİ Parti'ye yanaşan ama ret cevabı alan Saffet Kaya için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan Tansu Çiller "Ardahan’da Saffet Kaya'yı görmek istiyorum" mesajını iletmişti.





Saffet Kaya Ardahan 1. Sıra adayı olarak AKP listelerine girdi.





HAYATİ YAZICI’NIN YERİ BELLİ OLDU



AKP’nin ağır toplarından Hayati Yazıcı Rize 1. Sıradan aday gösterilirken, 2. Sıra Osman Aşkın Bak, 3. Sıra da İbrahim Akkuş oldu.







Daha önce İzmir ve Mardin’den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, yine Mardin’den 1. Sıradan aday oldu. Ceyda Bölünmez, AKP eski milletvekili Süleyman Bölünmez’in kızı olmasıyla tanınıyor.

