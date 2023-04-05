Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon’u ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun, yağışlı havanın altındaki mitinge yoğun katılım dikkat çekti. Trollerin hedef aldığı Trabzon mitingini AKP’li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek de hedef aldı.







Gökçek, Kılıçdaroğlu’nun reklam kampanyasında kullandığı ‘marteniçka’ bilekliğinin ‘darğacı’ olduğunu iddia etti. Gökçek, kentte asılan marteniçka afişinin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:





“Kılıçdaroğlu trabzon’da darağaçlı afiş kullandı…





Mesaj açık… Geleceğiz, yargılayacağız ve asacağız…





Kim yargılayacak? Affedeceği F...’cü hakimler mi? Kimleri yargılayacaklar? Başta Erdoğan ve Ak Partilileri mi? Bahçeli ve MHP’lileri mı? PKK’lıları öldüren asker, jandarma, polis ve özel harekatçıları mı? Ve kaç siyasetçi, kaç asker, jandarma, polis ve özel harekatçı asacaklar…













MARTENİÇKA’NIN ANLAMI NEDİR?



Marteniçka, Balkan kültüründe yaygın bir bahar geleneğidir. Baharın gelişinin en önemli simgelerinden biri olan Marteniçka, kırmızı ve beyaz ipler ile yapılan bileklikler mart ayının başında takılmaya başlanır.





1 Mart’ta bileklerine Marteniçka takan insanlar ilk kırlangıç veya leylek görüldüklerinde en yakın çiçek açmış ağaca bilekliklerini bağlarlar. Bilekliğin şans getireceğine ve kişinin dileğini gerçekleştireceğine inanılır.





Bulgarlar, 1 Mart’tan itibaren Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başladığına inanmakta ve yakınlarına ‘marteniçka’ olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye etmektedir.