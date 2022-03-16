Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin bir 'seçim yasası tuzağı' daha ortaya çıktı: Oyları böyle çalacaklar /16 Mart 2022 10:44

AKP'nin bir 'seçim yasası tuzağı' daha ortaya çıktı: Oyları böyle çalacaklar

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AKP ve MHP’nin önceki gün TBMM’ye sunduğu seçim kanunu teklifinin “muhalefetin önünü kesmek için hiçbir ayrıntı ihmal edilmeden hazırlandığını” belirtti.

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Eski AKP Milletvekili ve Karar gazetesi yazarı gazeteci Mehmet Ocaktan, bugünkü köşe yazısında “Belli ki yasa teklifi üzerinde çok ince bir çalışma yapılmış ve muhalefetin önünü kesebilmek için tuzak niteliği taşıyan hiçbir ayrıntı ihmal edilmemiş. Öyle anlaşılıyor ki yasanın en somut hedefi DEVA ve Gelecek Partisi’nin önünü kesmek…” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Mesela seçim barajı yüzde 7’ye indirilerek bir şirinlik yapılmış ama hemen arkasından ittifakla barajı geçecek olan oy oranı düşük partilerin aldığı oylarını D’Hont sistemiyle doğrudan AKP’ye transfer etmek için çok sofistike bir tuzak kurulmuş.

Kısacası Cumhur İttifakı, millet iradesini bay-pas ederek Millet İttifakı içindeki oy oranı az olan partilerin milletvekili çıkarmalarını neredeyse imkansız hale getirmiş.

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İKTİDAR GÖZÜNÜ KARARTMIŞ

Hazırlanan teklifte başka ne tür tuzaklar var henüz bilmiyoruz ama, anlaşılan o ki seçim kaybetme telaşına kapılan iktidar gözünü karartmış. Özellikle AKP tabanından oy alma ihtimali yüksek olan DEVA ve Gelecek Partisi için adeta adrese teslim bir yasa hazırlamış.

Buradan anlaşılan şu; AKP sandıkta alamadığı oyları bu iki partinin oylarını arka kapıdan dolaşarak kendi hanesine yazdıracak… Yani millet muhalefet partilerine oy verecek ama, oylar iktidar partisine yazılacak.

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Evet millet iradesini aşmak için mükemmel bir plan! Son derece ince bir “Siyaset mühendisliği”nin ürünü olan bu yasa 2018 seçimleri üzerinden simülasyon yapılarak hazırlanmış. Bu açıdan bakıldığında bu yasayla her şartta ‘kasa’ kazanıyor gibi gözüküyor."
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