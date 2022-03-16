Piyasalar FED’in kararına kilitlendi

En önemli nokta: Bilanço küçültülmesi





Fed'in faiz kararı nasıl etkileyecek?





ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı için harekete geçmesi bekleniyor. Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) bugün uzun süredir beklenen faiz kararını duyuracak. Uzun bir süre enflasyonun geçici olacağını savunan, bu yüzden bilanço büyüterek likidite yaratmaya devam eden Fed'in, ABD'de enflasyonun yüzde 7.5 ile son 40 yılın zirvesine çıkmasından sonra Rusya-Ukrayna savaşına rağmen faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıl içinde hemen her FOMC toplantısında faiz artırması beklenmesine karşın analistler, Fed yetkililerinin uzun süredir piyasaları sözlü yönlendirmelerle hazırladığını ve yüzde 0.25'lik faiz artışının sarsıcı etkisinin olmayacağının altını çizdi.Mayıs 2013'te, 2008 küresel kriz sonrasında uygulamaya başladığı genişlemeci para politikalarını kademeli olarak sonlandıracağı sinyalini veren Fed, o tarihte piyasalarda adeta fırtına koparmış, doların güçlenmesi aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri derinden sarsmıştı.Oysa, ABD Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası'na dayandırılan veriler, doların Fed'in önceki 4 sıkılaştırma döngüsünde ortalama yüzde 4.1 gerilediğini gösteriyor. Ancak ekonomistler, arka arkaya gelen faiz artırımı kararlarının önümüzdeki aylarda özellikle gelişen ülkeler için risk yaratacağını da ifade ediyor. Fed'in bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Fed'in bu toplantıda da faiz artırması bekleniyor.Garanti BBVA Yatırım Direktörü Tufan Cömert ise yayımladığı araştırma raporunda, Fed'in faiz artışının fiyatlamaları değiştireceğini, ancak piyasalar açısından özellikle önemli olanın halen 8.9 trilyon dolar seviyesinde olan Fed bilançosunun küçülme hızı olacağını söyledi. Ekonomistler bilançoda 200 milyar dolarlık daralmanın 25 baz puan faiz artırımına eşit olduğunu hesaplıyor.Bazı stratejistler sıkılaşma dönemlerinin özellikle ilk aşamasında doların yükselmekten ziyade düştüğünü gösterdiğine dikkat çekerken, dolarda yükseliş bekleyenler de var.Fed'in beklenenden daha şahin tonda söylemlerinin dolarda yukarı yönlü etkiye neden olabileceği öngörülüyor.Yüksek getirili para birimlerinin orta vadede ilgi çekici olabileceği ve dolarda daha fazla yükseliş görülebileceği belirtiliyor.Gelişmekte olan ülke para birimlerinin nasıl etkileneceğini ise doların yönü belirleyecek. Ancak piyasalarda 2013'deki gibi bir türbülans beklenmiyor.