Havuz medyası Saray'da 'köstebek' avına çıktı







Sabah gazetesinin değiştirdiği manşeti şöyleydi:









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması nedeniyle Sabah‘ın 25 Ağustos tarihli sayısının manşetini değiştirmesinin ardından yandaş medya, “köstebek avı”na başladı. Yeni Şafak bugünkü sayısında, “Bay Kemal’in köstebeği kim?” başlıklı haberi manşetine taşıdı. Haberde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sabah’a manşet değiştirten “icra borcu” çıkışını Saray’dan bilgi aldıktan sonra yaptığı öne sürüldü.Haberde şu ifadelere yer verildi:“KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim?Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de icra affıyla sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısı yaptı.”