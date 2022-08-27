Havuz medyası Saray'da 'köstebek' avına çıktı

Haberde şu ifadelere yer verildi:
“KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim?
Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de icra affıyla sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısı yaptı.”
Sabah gazetesinin değiştirdiği manşeti şöyleydi: