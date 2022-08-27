Samanyolu Haber /Politika / Sedat Peker'e yakın kaynaklar, bugün ne açıklayacağını fısıldadı /27 Ağustos 2022 11:06

Sedat Peker'e yakın kaynaklar, bugün ne açıklayacağını fısıldadı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugünü işaret ederek "Çok eğleneceğiz" demesi gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci İsmail Saymaz, Sedat Peker'in yapacağı paylaşımlar hakkında detayları anlattı.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Peker’in iddialarını ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Enginyurt’un açıklamasının ardından Peker, Deli Çavuş hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Peker, Enginyurt’u Twitter’dan etiketleyerek, “Sen yakışanı yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacağım. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz. Sayın vekil @cenginyurt52 size çok teşekkür ederim” dedi.

Bir rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili watsApp yazışmaları

Sedat Peker’e yakın kaynaklara ulaşan İsmail Saymaz, Perdenin Önü Arkası programında kendisine Peker’in rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili watsApp yazışmalarını yayınlayacağı bilgisinin geldiğini açıkladı.

Peker’in en önemli mesele olarak gördüğü Beykoz’daki 65 yıllık evi

Saymaz, “Twettlerinde adı geçecek isimler arasında eşinden boşanan AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve onun ağabeyi olan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili paylaşımları olacakmış. Cumhurbaşkanlığı danışmanları hakkında bir kişi ve yine eski başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanları hakkında bazı iddialar ortaya sürecekmiş. Bu iddialar ‘İnsan aklını zorlayacak türden’ ifadeleri kullanılıyor. Bir diğer husus da Sedat Peker’in en önemli mesele olarak gördüğü Beykoz’daki 65 yıllık evi. Peker'in evinin milli parklar kapsamına alınarak yıkılmak istenmesini konu alan paylaşımlar yapacağı bilgisi geldi” ifadelerini yer verdi.
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