Samanyolu Haber /Politika / Kanal İstanbul projeleri sessiz sedasız iptal edilmiş /27 Ağustos 2022 11:11

Kanal İstanbul projeleri sessiz sedasız iptal edilmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” dediği Kanal İstanbul’un planlarının sessiz sedasız iptal edildiği ortaya çıktı.

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Kanal İstanbul projesinin 1, 2 ve 3. etabına ait olarak hazırlanan planlardaki mülk sahiplerine, projenin içinde bulunan arazilerinin yerine değersiz araziler verilmişti. Tapu sahipleri 'emsal olarak verilen yerlerin parseli yönünden hukuka aykırı olduğu, uygulama sonrası çok uzaktan yer verildiğini' ileri sürerek konuyu İstanbul 14. İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Mahkeme ise 19 Ağustos 2022’de davacılara gönderdiği karar yazısında Kanal İstanbul projesinin imar planlarının iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine  göre; 2022/1305 karar numarası ile mülk sahiplerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2022 tarih ve E.4178254 sayılı ‘Olur’u ile de dava konusu işlemin kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, bu haliyle dava konusu taşınmaza yönelik imar uygulaması işleminin iptal edilmesi nedeniyle işbu dava hakkında konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”
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