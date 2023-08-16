AKP'nin kalesinde isyan!

AKP’li Esenler Belediyesi temizlik işçileri düşük ücretler nedeniyle iş bıraktı.







Eylemlerini Twitter hesabından duyuran işçiler, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.





Taşeron Belediye İşçileri Birliği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:





“Esenler Belediyesi temizlik işçileri olarak eyleme kalkmış bulunmaktayız. Haklarımızı alamadığımızdan dolayı, kiraları ödeyemediğimizden dolayı. Hiçbir tane araba çıkmıyor. Maaşımıza zam yapılmıyor, maaşımız ödendiğinde ise yarısı vergiye gidiyor, bize hiç bir şey kalmıyor.”





BELEDİYE YETKİLİSİNDEN TEHDİT!

Sol Haber'in aktardığına göre ise iş bırakan ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı işçiler Toplanma Merkezi'ne gelen Esenler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli tarafından "ekmeğinize bakın, ekmeğinizden olursunuz" diye tehdit edildi.





Hak-İş üyesi olan işçiler, sendikayla görüştüklerini ve pazartesi günü belediye yönetimiyle bir görüşme yapılacağının taraflarına iletildiğini ekledi ve "Sendikanın şube başkanı Mustafa Canpolat bize söz verdi. 'Salı sabahı istediğinizi alamazsanız en önde ben olacağım' dedi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş da görüşmeler için pazartesi gününü işaret etti.