Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin sansür hayali yeni yasama dönemine kaldı /30 Haziran 2022 11:37

AKP'nin sansür hayali yeni yasama dönemine kaldı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin sansür uygulamasını düzenleyen dezenformasyon yasasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin bir sonraki yasama dönemine ertelendiğini açıkladı.

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Sansüre neden olacağı gerekçesiyle eleştirilen dezenformasyon yasasına yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bir sonraki yasama dönemine kaldı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenlemeyi Ekim ayına bıraktıklarını açıkladı.

29'uncu madde tepkilere neden olmuştu
Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 40 maddelik teklif, AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Mayıs ayının sonunda TBMM'ye sunuldu. Teklifteki birçok düzenlemeye basın meslek örgütleri ile sivil toplum örgütleri tepki gösterirken özellikle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" eylemine bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29'uncu madde büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz hafta gelecekti, ertelenmişti
Adalet Komisyonu'nda tartışmalar ve itirazlara rağmen kabul edilen kanun teklifinin geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla kanun teklifi görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu. AKP'lilerin de 29'uncu madde üzerinde çekincelerinin bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyuna yansırken AKP'li vekiller ertelemenin Meclis takvimiyle ilgili olduğu bilgisini vermişti.

Ünal: Asgari ücret 1 Temmuz'a kadar yasalaşması gerekiyor
Tartışmaların ardından kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'na ne zaman geleceği merak konusu olurken AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ünal, asgari ücrete artış yapılması konusunda mutabakat sağlandığını ve bu düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yasalaşması gerektiği söyledi. Ünal, bu nedenle dezenformasyon yasasına yönelik kanun teklifinin görüşmelerini Ekim ayına bırakmak durumunda kaldıklarını söyledi.
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