Gazeteci Abdurrahman Gök’e hapis cezası

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Nevruz kutlaması sırasında polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gök’e, 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verildi.

Abdurrahman Gök hakkında, Kemal Kurkut'un polis tarafından vurulması anının fotoğrafını çektikten bir ay sonra ihbar olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Savcılık ifadesinin alınmasını istedi, ancak polis, Gök'ün evinde arama yaptı. Dosya takipsizlikle sonuçlandı ama kısa süre sonra Gök hakkında başka bir soruşturma daha başlatıldı. Bu soruşturmada da takipsizlik kararı verildi. 2018'de Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrılan Gök'ün telefonlarının dinlendiği, e-postalarının takip edildiği ortaya çıktı. Gazeteci arkadaşlarıyla yaptığı haber içerikli konuşmalar suç dosyası olarak önüne çıkarılan Gök hakkındaki bu dosya da takipsizlikle sonuçlandı. Son ifadeden bir hafta sonra evi basılarak, gözaltına alınan Gök, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.





Gözaltına alındığı soruşturma sonucunda hakkında dava açılan Gök, bu dosyada "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Gök'e soruşturmalarda Kemal Kurkut olayı hiç sorulmadı. O ise tüm soruşturmaların fotoğrafla ilgili olduğunu düşünüyor.