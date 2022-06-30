Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Abdurrahman Gök’e hapis cezası /30 Haziran 2022 11:36

Gazeteci Abdurrahman Gök’e hapis cezası

Kemal Kurkut cinayetini fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında açılan davada, mahkeme Gök'e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

SHABER3.COM

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Nevruz kutlaması sırasında polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gök’e, 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verildi.



Abdurrahman Gök hakkında, Kemal Kurkut'un polis tarafından vurulması anının fotoğrafını çektikten bir ay sonra ihbar olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Savcılık ifadesinin alınmasını istedi, ancak polis, Gök'ün evinde arama yaptı. Dosya takipsizlikle sonuçlandı ama kısa süre sonra Gök hakkında başka bir soruşturma daha başlatıldı. Bu soruşturmada da takipsizlik kararı verildi. 2018'de Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrılan Gök'ün telefonlarının dinlendiği, e-postalarının takip edildiği ortaya çıktı. Gazeteci arkadaşlarıyla yaptığı haber içerikli konuşmalar suç dosyası olarak önüne çıkarılan Gök hakkındaki bu dosya da takipsizlikle sonuçlandı. Son ifadeden bir hafta sonra evi basılarak, gözaltına alınan Gök, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığı soruşturma sonucunda hakkında dava açılan Gök, bu dosyada "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Gök'e soruşturmalarda Kemal Kurkut olayı hiç sorulmadı. O ise tüm soruşturmaların fotoğrafla ilgili olduğunu düşünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Abdurrahman Gök’e hapis cezası Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:23