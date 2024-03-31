Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin tartışılan Eskişehir adayı gazetecileri azarladı: Ne çekiyorsun oğlum? /31 Mart 2024 14:10

AKP'nin tartışılan Eskişehir adayı gazetecileri azarladı: Ne çekiyorsun oğlum?

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı. Hatipoğlu, "Ne çekiyorsun oğlum?" dedi.

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AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, oyunu kullanmak için Emine Cahide Karaali Ortaokulu'na gitti.

Artı Gerçek'in haberine göre; yerel yayın yapan Es TV'nin açıklamasını çekmesini istemeyen Hatipoğlu, kameranın kapatılmasını istedi.

Hatipoğlu, "Ne çekiyorsun oğlum? Üç ay boyunca hakaret, iftira. Bize 24 saat hakaret etti Es TV" diye konuştu.

'RAHATSIZ OLDUYSAN ÇEKME'
Eskişehir.net muhabirinin araya girip Hatipoğlu'na "Biz de basınız. Yaptığınız doğru değil' demesi üzerine Hatipoğlu, "Rahatsız olduysan çekme sen hadi. Es Tv de çekmiyor hadi abi" dedi.

"Eskişehir haber burada mı? O da çekmesin" diyen Hatipoğlu, diğer basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunduktan sonra oyunu kullandı.
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