Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna enerji kaynaklarının neredeyse tamamını kaybetti /31 Mart 2024 15:16

Ukrayna enerji kaynaklarının neredeyse tamamını kaybetti

Son iki haftadır yoğun şekilde Rusya’nın füze saldırıları ile vurulan Ukrayna, enerji kaynaklarının neredeyse tamamını kaybetti.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna’da enerji dağılımını temin eden holdingi DTEK, üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybettiğini açıkladı.

Şirketin genel müdürü Dmitry Sakharuk'un Rada TV kanalına verdiği röportajda, Mart ayının iki haftasında yaşanan Rus saldırıları sırasında altı termik santralden beşinin çok ciddi hasar gördüğünü belirtti. Sakharuk, "Bazı birimler neredeyse tamamen, bazıları ise kısmen yok oldu. Ülke genelindeki enerji dağıtım tesisleri de çok ciddi hasar gördü" dedi.

Ukraynalı enerji holdingi DTEK, üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'inin kaybolduğunu açıkladı. Ukrayna'nın birçok bölgesinde yerleşim yerlerinin sürekli elektrik kesintileriyle karşı karşıya olduğunu aktarıldı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın enerji altyapısına ve hava savunma kuvvetlerine yönelik saldırılarını artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığını bildirdi.
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