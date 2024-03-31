Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nı kaçırmayın! /31 Mart 2024 15:31

İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Sunucu Reha Yeprem, İftar Zaman'nda bugün farklı konu ve konuklarla ekranlarda olacak.

SHABER3.COM

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar İlahiyatçı Yazar Hamdullah Öztürk, Gazeteci Bedrettin Uğur, Tenkil Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Kara ve KHK’lı Diplomat Rumi Ünal olacak. 

Reha Yeprem İlahiyatçı Yazar Hamdullah Öztürk ile;

- Zulmü, zalimi, zalim destekçilerini ve mazlumları konuşacak.  

Gazeteci Bedrettin Uğur ile;

- Tenkil Müzesi belgesellerini,
- Serinin son yapımı “Ben Hücredeyken” üzerine dikkat çeken bir sohbet gerçekleştirecek. 

Diğer yandan Tenkil Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Kara ile;

- Frankfurt'un merkezinde tarihi bir gestapo hapishanesinde gerçekleşen Tenkil Sergisi’ni,
- Yeni proje ve çalışmalarını konuşacak. 

Reha Yeprem ayrıca KHK’lı Diplomat Rumi Ünal ile;

-  IBM Youtube kanalında yapılan yayınları,
-  “Ben Hücredeyken” belgeselini ve cezaevi günlerini ele alacak. 

Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak olan program MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak.


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