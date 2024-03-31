Samanyolu Haber /Gündem / Baskılara dayanamadılar: Tacikler Rusya’dan Ayrılıyor /31 Mart 2024 15:39

Baskılara dayanamadılar: Tacikler Rusya’dan Ayrılıyor

22 Mart Cuma akşamı yaşanan terör saldırısında yakalanan teröristlerin Tacikistanlı olmaları Rusya’da Taciklere karşı yaklaşımları değiştirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Tacikistan Çalışma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Shahnoza Nodiri, Rusya'da yaşanan trajik terör olayların ardından binlece işçi göçmenin Rusya’dan çıkışının başladığını belirtti. Tacikistan Çalışma Bakanlığı'na tehdit ve hakaret içeren çağrılar ve e-postalar geldiğini de sözlerine ekledi.

Crocus Kongre Binası'na düzenlenen terör saldırısının, Tacikistan vatandaşlarına karşı olumsuz bir tutuma yol açtığını ifade eden Tacik yetkili, baskı altına alınmaya başlayan göçmen işçilerden Tacikistan Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'na çok sayıda şikayet geldiğini dile getirdi.
Nodiri, bu olayın geçici olduğuna inandığını ve provokatif yayınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Nodiri, göçmen akışının geçici bir olay olduğunu umduğunu belirtti. Şu anda durumu izlediklerini ve ilerleyen zamanda ayrılanlardan daha fazla insanın Rusya’ya çalışmak için gelmeye devam etmesini umduklarını ifade etti.

22 Mart'ta Crocus Kongre Binası'na düzenlenen terör saldırısında 143 kişi öldü, çok sayıda insan yaralandı. Ceza davası kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı yapmakla suçlanan aralarında Tacikistan vatandaşı olan dört terörist göz altına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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