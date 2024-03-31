Kırım olmadan müzakereye yeşil ışık mı?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, CBS kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına ulaşmadan önce Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.





Zelensky, Şubat 2022'den sonra kaybedilen bölgelerin kontrolünün yeniden sağlanması durumunda müzakerelerin başlayabileceğine inandığını ifade etti. Ancak, Rusya'nın bu bölgeleri kendisine katmasıyla ilgili referandumların iptaliyle Ukrayna'nın bu bölgeleri geri almayı planladığını belirtti.





Zelensky'ye göre Ukrayna cumhurbaşkanı, Şubat 2022'den sonra Ukrayna'nın kaybettiği toprakların kontrolünü yeniden kazanması durumunda, "Ukrayna'yı destekleyip desteklememe konusunda hala şüphe duyan" diğer ülkelerin bu durumda Rusya'yı desteklemeyi bırakabileceğine inanıyor. Ve Rusya'nın diyaloğa hazır olacağına inanıyor.





Ukraynalı yetkililer daha önce defalarca Rusya'nın işgal ettiği tüm bölgeleri iade etmeden masaya oturmayacaklarını belirtmişlerdi. Bu bağlamda Zelensky’nin bu açıklaması, Kiev yönetiminin Kırım’ın ilhakını tanımaya yaklaştığı yorumlarını beraberinde getirdi.





Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ve 2022 sonbaharında ilgili referandumların ardından Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Herson bölgelerini toraklarına kattı.





Ukrayna, Rus birliklerinin geri çekilmesi, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması ve tüm mahkumların serbest bırakılması gibi maddeleri içeren "Barış Formülü" adlı bir plan önerdi.





Ancak, Rusya bu planı kabul edilemez olarak değerlendiriyor ve Zelensky'nin Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde müzakereleri reddetme kararını kararnamesiyle onaylaması nedeniyle bu müzakerelerin gerçekleşmesinin engellendiğini dile getiriyorlar. Rusya, müzakerelerin yalnızca tarafların çıkarlarını dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini vurguluyor ve Kiev'in "sahadaki gerçekleri" göz önünde bulundurmasını istiyor.





Kremlin’den reel gerçeklik açıklaması





Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Ukrayna ordusu 1991 sınırlarına ulaşamadan Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerinin başlayabileceğini" ilk kez ima etmesini yorumladı.





Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana jeopolitik realiteler dramatik bir şekilde değişti, hem Ukrayna'nın hem de Rusya Federasyonu'nun sınırları değişti. Dört yeni varlığımız var ve bu göz ardı edilemez; bu elbette herkesin hesaba katması gereken yeni bir gerçektir" dedi.





"Rusya'da dört yeni bölge ortaya çıktı, herkesin bunu hesaba katması gerekecek" ifadelerini kullanan Peskov, Rusya'nın İsviçre'de yapılması planlanan 'barış formülü' zirvelerinde belirlenecek kurallara dayalı bir müzakere masasına oturmayacağını ifade etti.