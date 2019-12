AKP'ye yeni soru: O kadar eşek etini ne yapacaksınız?

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülerek onaylanan ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Sudan ile ekonomik ve ticari ortaklık anlaşmasıyla 500 ton at, eşek ve katır etinin gümrüksüz olarak ithal edilmesine olanak tanınmasıyla ilgili soru işaretleri kamuoyunda tartışılıyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan, gümrüksüz olarak ithal edilecek at, eşek ve katır etinin nerede kullanılacağının açıklanmasını isterken, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bir soru önergesi vererek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuya açıklık getirmesini istedi.









TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 4 Aralık’ta kabul edilen ve yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Sudan’la Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’yla Türkiye, birçok tarım ürünü için Sudan’a yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulayacak ve buradan büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tereyağı, yumurta, bal, patates, domates, sarmısak, üzüm, buğday arpa ve mısır ithal edecek. İthal edilecek ürünler arasında at ve eşek eti ile sakatatları da bulunuyor.





DEPOLAR İTHAL ETLE DOLU

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Arslan, anlaşmayla Sudan’dan at, eşek ve katır eti ithal edilecek olmasına anlam veremediklerini söyledi. Arslan, Türkiye’nin sadece Sudan’dan değil, herhangi bir yabancı ülkeden bu ürünleri almasının, yerli üreticilere zarar verdiğini vurguladı. Arslan, “Ticari olarak bu ülkeye yardım yapacaksak yine yapalım, ama yaptığımız yardım neticesinde ülkemize zarar getirecek ürünleri sokarak değil, başka türlü yapalım. Örneğin şu anda et ithal ediyoruz. Et ve Süt Kurumu’nun depoları ithalatla dolmuş durumda, yerli üretici kendi hayvanını kestiremiyor” dedi.





MECLİS GÜNDEMİNDE

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, “Ülkemizin maymun eti ve yenilebilir sakatatı, sürüngen eti, domuz, at, eşek ve katır gibi hayvanların etine ihtiyacı mı vardır, nerede kullanılacak” diye sordu.