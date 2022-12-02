AKP'yi kızdıran Hakan Şükür soruları: Daha hızlı gol atsınlar diye diğer ülkelere prim verdiniz mi?

TRT'de Kanada - Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün Hakan Şükür'e ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı ve maçın ikinci yarısını Cüneyt Kıran anlattı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi vererek, "En hızlı golü atan futbolcunun adı nedir?" diye sordu.







HAKAN ŞÜKÜR SORULARI

Gergerlioğlu, Oktay'a şu soruları sordu:





- Dünya kupasının en hızlı golünü Hakan Şükür atmamış mıdır? Eğer Hakan Şükür en hızlı golü atmamışsa en hızlı golü atan futbolcunun adı nedir?





- Eğer Hakan Şükür golü attıysa spikerin değiştirilme sebebi nedir?





- Eğer spiker yanlış bir bilgi vermemişse neden maçın ikinci yarısında görev değişikliğine gidilmiştir?





- Alper Bakırcıgil Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir operasyonla Katar‘dan Türkiye’ye getirildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa görüntülerinin paylaşılmamasının gerekçesi nedir?





- Alper Bakırcıgil Hakan Şükür’ün dünya kupasında en hızlı golü attığı bilgisini kim ya da kimlerden edinmiştir? Bu konu hakkında devam eden bir soruşturma var mıdır?





- TRT spikerlerine Hakan Şükür, Arif Erdem gibi isimlerin telaffuz edilmemesi hakkında brifing verildiği iddiası doğru mudur?





- Dünya kupaları tarihinde en erken golü Hakan Şükür’ün attığını söylememek için diğer ülke takımlarının daha erken gol atabilmesi için hükümetiniz düzeyinde teşvik edildiği iddiası doğru mudur? Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır?





- FIFA’ya Dünya Kupası en erken golü istatistiğinin kaldırılması ile ilgili hükümetiniz herhangi bir başvuruda bulunacak mıdır (HABER MERKEZİ)