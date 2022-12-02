Samanyolu Haber /Gündem / AKP'yi kızdıran Hakan Şükür soruları: Daha hızlı gol atsınlar diye diğer ülkelere prim verdiniz mi? /02 Aralık 2022 15:15

AKP'yi kızdıran Hakan Şükür soruları: Daha hızlı gol atsınlar diye diğer ülkelere prim verdiniz mi?

Alper Bakırcıgil Dünya Kupası'ndaki en erken golün Hakan Şükür'e ait olduğunu söyledi, yayından alındı. HDP'li Gergerlioğlu ise, Fuat Oktay'a, "En hızlı golü atan futbolcunun adı nedir?" diye sordu. Sonrasında yapılan uygulamaları eleştirmek için soruları peş peşe sıraladı.

SHABER3.COM

TRT'de Kanada - Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün Hakan Şükür'e ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı ve maçın ikinci yarısını Cüneyt Kıran anlattı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi vererek, "En hızlı golü atan futbolcunun adı nedir?" diye sordu.

HAKAN ŞÜKÜR SORULARI
Gergerlioğlu, Oktay'a şu soruları sordu: 

- Dünya kupasının en hızlı golünü Hakan Şükür atmamış mıdır? Eğer Hakan Şükür en hızlı golü atmamışsa en hızlı golü atan futbolcunun adı nedir?

- Eğer Hakan Şükür golü attıysa spikerin değiştirilme sebebi nedir?

- Eğer spiker yanlış bir bilgi vermemişse neden maçın ikinci yarısında görev değişikliğine gidilmiştir?

- Alper Bakırcıgil Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir operasyonla Katar‘dan Türkiye’ye getirildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa görüntülerinin paylaşılmamasının gerekçesi nedir?

- Alper Bakırcıgil Hakan Şükür’ün dünya kupasında en hızlı golü attığı bilgisini kim ya da kimlerden edinmiştir? Bu konu hakkında devam eden bir soruşturma var mıdır?

- TRT spikerlerine Hakan Şükür, Arif Erdem gibi isimlerin telaffuz edilmemesi hakkında brifing verildiği iddiası doğru mudur?

- Dünya kupaları tarihinde en erken golü Hakan Şükür’ün attığını söylememek için diğer ülke takımlarının daha erken gol atabilmesi için hükümetiniz düzeyinde teşvik edildiği iddiası doğru mudur? Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır?

- FIFA’ya Dünya Kupası en erken golü istatistiğinin kaldırılması ile ilgili hükümetiniz herhangi bir başvuruda bulunacak mıdır (HABER MERKEZİ)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'yi kızdıran Hakan Şükür soruları: Daha hızlı... Sonraki Haber >>

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:50