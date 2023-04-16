AKP'yi yüzde 40 gösteren MetroPOLL anketinde dikkat çeken hata

Diğer: yüzde 2,7





Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 28 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; bir taraftan siyasi liderlerin ve partilerin oy oranları da merak ediliyor.Son olarak; bir MetroPOLL anketinde hata olduğu ortaya çıktı.AKP’nin oyunun yüzde 40,1 olarak ölçüldüğü MetroPOLL anketinde oy oranlarının toplamı yüzde 102,3 olarak çıktı. Anketi, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.1-3 Nisan tarihlerini kapsayan araştırmada kararsızlar (yüzde 6,4), protesto oylar (yüzde 1,3) ve cevap vermeyenler (yüzde 5) oransal olarak dağıtılınca sonuç şöyle çıkıyor:AKP: yüzde 40,1CHP: yüzde 24,9HDP: yüzde 12,8İYİ Parti: yüzde 9,6MHP: yüzde 5,1Memleket Partisi: yüzde 2,7TİP: yüzde 1,1DEVA Partisi: yüzde 0,8Zafer Partisi: yüzde 0,7Yeniden Refah: yüzde 0,7Saadet Partisi: yüzde 0,6Gelecek Partisi: yüzde 0,5Diken’in ulaştığı Özer Sencar, hatanın ‘sayıların küsuratından kaynaklanabileceğini’, anketi hazırlayan çalışanların ‘yanlışlık yapmış olabileceğini’ söyledi.Sancar, daha sonra anketin düzeltilmiş halini yayınladı. Buna göre ilk ankette CHP’nin yüzde 24,9 olan oy oranı yüzde 24,6 olarak değiştirildi. 2,7 olarak hesaplanan 'diğer partiler' seçeneği de 0,7 yapıldı.Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gereken aşağıdaki bilgiler yer almadı: