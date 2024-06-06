Samanyolu Haber /Gündem / Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor? /06 Haziran 2024 01:22

Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor?

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi kulisleri de hareketlendirdi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Akşener, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak.

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Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapıldığına yönelik iddialara İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi.

"BÖYLE BİR ŞEYE İHTİMAL VERMEK İSTEMEM"
Halk TV yayınına katılan Dervişoğlu, iddiaların hatırlatılması üzerine "Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem, ihtimal vermem. Gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" dedi.

"Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum. Bu teklifi bana yapması ile aynı anlama gelir" ifadesini kullanan İYİ Parti lideri şöyle devam etti:

"Sayın genel başkanımız nezaket göstererek böyle bir görüşme yapacağını bana bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dolayısıyla 'neler konuşacaksınız' türünden bir konuya girmedim. O da bir şey söylemedi.

Ama yine büyük bir nezaket göstererek görüşmeden sonra bana telefon açarak bilgilendirdi. Spekülasyonlara vesile olacak değerlendirmeler olmamış. Dolayısıyla ben konuyu devlet ve siyaset hayatında büyük görevler üstlenmiş kişilerin mutat görüşmesi olarak telakki ediyorum."
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