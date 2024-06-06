Samanyolu Haber /Dünya / İddia: Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın durumu endişe verici /06 Haziran 2024 01:26

İddia: Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın durumu endişe verici

Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumunun endişe veridi olduğu iddia edildi.

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Ocak ayıda geçirdiği karın ameliyatı sonrası görüntü vermeyen ve yokluğuna dair birçok spekülasyon çıkan Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Hakkındaki spekülasyonlarda o dönem gündemden düşmeyen Prenses Kate Middleton, video mesajda "Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyerek büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etmişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kanser tedavi sürecini gizli tutan Prenses Middleton'ın sağlık durumuna dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Kraliyet ailesini yakından takip eden Lady Colin Campbell, Middleton'ın sağlığının sanılandan daha kötü olduğunu öne sürerek "Katherine çok hasta. Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve üç çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar basit, aktif olamayacak kadar hasta" dedi.

BALKONA ÇIKABİLECEK Mİ?
Öte yandan Prenses Middleton'ın geleneksel 'Trooping the Colour' adlı geçit törenine katılıp katılmayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

Lady Colin Campbell'ın açıklamalarının ardından, Prenses'in balkonda eşi Prens William ve çocukları George, Charlotte ve Louis'ye eşlik edemeyebileceği tahmin ediliyor.
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