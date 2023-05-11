Samanyolu Haber /Politika / Akşener: Hesap Vermekten Korkuyorlar /11 Mayıs 2023 07:23

Akşener: Hesap Vermekten Korkuyorlar

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte miting düzenledi.

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Akşener, "Dindar bir insanın harama el uzatmaması, kul hakkı yememesi gerekir. Sürekli olarak dinden imandan bahset, sonra 5-10-15 maaş alsın, yan gelip yatsın. Sen işsiz gez. Haramın dibine battınız be. Gencecik evlatlarımızın umudunu çaldınız" dedi.

"Baktığınız zaman çalmak çırpmak ve harama el uzatmak ve bu seçimde kaybediyor olmanın getirdiği bir sonuç. Hesap vermekten korkuyorlar. Hırsızlardan elbette hesap sorulacaktır. Hırsız olanların aklı çıkmış durumda. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz Meral’e" diye konuştu.

Akşener SMA'lı bebekler için yapılan kampanyalara da değinerek, "Türkiye SMA’lı bebeklerle ilgili acı çekiyor, o meseleyi bir anne, babaanne olarak söz veriyorum; ben çözeceğim" dedi.
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