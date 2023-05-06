Akşener: Yazııık… Pudra çekemeyecekler…

Sözcü'nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile birlikte Aydın mitinginde vatandaşlara seslendi.



Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan Akşener, 2019'daki ortak mitingi hatırlattı. “Aklıma 2019'daki ortak mitingimiz geldi” diyen Akşener, “Allah'ıma bin şükür ilerisine geçmişiz, ardında kalmamışız” diyerek konuşmasına başladı.



AKŞENER'DEN AYDINLILARA ADNAN MENDERES TEKLİFİ



Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:



“Biraz evvel il başkanım dedi ki, ‘Bu sözü vereceksin…' Demokrasi şehidimiz rahmetli Menderesimiz, ‘Eğer Yassıada'dan kurtulursam Çine Çayı'ndan öbür tarafa geçmeyeceğim' demişti. ‘Bunu bir vasiyet olarak kabul et' dedi bana biraz evvel il başkanımız. Ben de ‘baş üstüne' dedim. Ailesiyle görüşüp mezarını, eğer siz de isterseniz Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun.



“BERABER TARİH YAZACAĞIZ”



Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. ‘Allah Allah' nidalarıyla sanki savaşa gidiyoruz… (Orada ön sırada bulunan vatandaşlara seslenerek) Kızlar bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları işittik. Sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk, yetmedi siz de süfli oldunuz. Beraber tarih yazacağız. 14 Mayıs akşamında hep birlikte bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e.



“O DANIŞMANLARIN YÜZÜNÜ ÇOK MERAK EDİYORUM”



Ondan sonra ne yapacağız? Gideceğiz, ‘buyurunuz' diyeceğiz. Nezaketimizle emekliye sevk edeceğiz Recep Bey ve arkadaşlarını. 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan; yan gelip yatan, sizin hakkınızı yiyen, haram yiyen o danışmanların yüzünü çok merak ediyorum… Yazıııık… Pudra çekemeyecekler… Yazıııık…



“BU KAFAYI KIRMIŞLARDAN KURTULUYORUZ”



Bir tanesi var… Neyse 8 gün kaldı… Bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz… Güvenlikten sorumlu muhteremin kafayı taktığı şey ne? Erkek erkeğe evlilik. Daha ileri gitti. Erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Ben birçok manyaklık gördüm de böylesini görmedim.”