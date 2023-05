İkinci tura bu işi bırakmayın; her türlü numarayı çeker bunlar

T24'ün haberine göre, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 8 gün kala Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen mitingde kürsüye Mansur Yavaş'tan sonra üçüncü olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı.



İmamoğlu mitingde yaptığı konuşmada şunları söylüyor:



"İstanbul tarihi mitinglerle iz bırakmış şehirdir. Bu milletin en güçlü en gür sesi, her zaman İstanbul'dan yükselmiştir, yükselmeye devam edecek. İstanbul mitingleri Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir, değiştirmeye devam edecek. Türkiye değişiyor, sevgili hemşerilerim; aramızda kalsın kazanıyoruz.

"O kötü dillerini ne yazık ki fütursuzca milletimizi bölmek için kullanıyorlar"



İstanbul'un iradesini beğenmeyenler seçimi iptal etmişlerdir. Sandıktan biz çıkmazsak geçerli sayılmaz dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi tokadı attı ki yerle bir etti. Hem milletin kararına saygı göstermeyi öğrendiler hem de bu kararın önünde hiçbir şey olmadığını öğrendiler.



Tek tek oyları saymayı öğrettik onlara. Saygı duyacaksınız kardeşim. 806 bin oy farkını millet onlara tek tek saydırdı. Milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydırmaya hazır mıyız? İktidarı millete teslim edecekler. O kötü dillerini ne yazık ki fütursuzca milletimizi bölmek için kullanıyorlar. Millet uyandı.



Bunlar kötülüğü o kadar büyüttüler ki artık miting alanlarında eşlerimizin görüntülerini yayınlayarak oy kapma ucuzluğunu başlattılar.



Bir avuç insanın torpilli yaşamı bitecek. Güçlü ülke herkesin ama herkesin şuradaki gençlerimizin her birisinin çalışır kazanırım, kendim alırım diyebildiği ülkedir, Türkiye öyle bir ülke olacak. İşiyle gurur duyanların ülkesi olacak.





İstanbul'da başlattığımız kreş seferberliğini bütün Türkiye'ye yayacağız.

"İkinci tura bu işi bırakmayın"



Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine. Milletin iktidarında böyle olacak .Milyonlarca vatandaş hakkıyla işe girecek. Ankara'da Adana'da Mersin'de İstanbul'da başardık. Değer 20 yıl bunlar 25 yıldır iktidardaydı. Onları evine yolladık. O kadrolaşmanın üstüne, üstelik her işimize köstek olmalarına rağmen. Belki de vatandaşlarımız en güzel günlerini yaşıyor.



İşte bugün 4 yıl önce bize duyulan halk desteğinin 10 puan daha önünde destek alır durumda 2 belediye başkanı da, her işimize köstek olan bu hükümete rağmen. Siz bize şu iktidarı verin, memleketin 81 ilini uçuracağız.



İkinci tura gittiğinde ellerinden geleni yapacaklar. İkinci tura bu işi bırakmayın. Her türlü numarayı çeker bunlar. Bunların fıtratında var.