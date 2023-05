Millet İttifakı’ndan büyük İstanbul mitingi

Sözcü'nün haberine göre, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesindeki “Büyük İstanbul Buluşması”, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği “Adalet Yürüyüşü”nün bitiş noktası olan Maltepe'de gerçekleştiriliyor.



Millet buluşması, İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları, Millet İttifakı'nın milletvekilleri, yeni dönemin milletvekili adayları ve il başkanlarının halkı selamlaması ile başladı. Mitingde ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı.



Karamollaoğlu coşkulu kalabalığı “Sizin şu ortaya koyduğunuz tablodan inşallah 14 Mayıs'ta mührü Millet İttifakı'na vereceğinizin işaretini görüyorum” sözleri ile selamladı.



KARAMOLLAOĞLU: BİZİM DERDİMİZ BELLİ



Karamollaoğlu “İnşallah 15 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı sayın Kılıçdaroğlu’nun da cumhurbaşkanlığının tescili olacak. Biz 6 siyasi parti olarak bir araya geldik. Sırf ülkemizin son 21 yıldır içine sürüklenmiş olduğu sıkıntılardan kurtulabilmek için. Sizin sıkıntılarınızı biliyoruz. Onlara derman olacak projeleri, ilkeleri de son 1.5 yıldır hazırladık ve inşallah 15 Mayıs’tan sonra da bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz belli bir makama, belli bir mevkiye gelmek değil. Bizim derdimiz; sizin derdinizle dertlenebilmek, sizin içine sürüklenmiş olduğunuz problemlerden bir an önce kurtulmanızı sağlayabilmek” diye konuştu.



“MAĞDUR İNSANIN DERDİYLE DERTLENMEYİ İLKE KABUL ETTİK”



Karamollaoğlu şöyle devam etti:



*Hislerimiz değil, aklımız, vicdanımız, tecrübelerimiz bu ülkenin içine sürüklenmiş olduğu problemlerden nasıl kurtulacağımızı bize gösterecek. Bizim her konuda,KHK mağdurları, atanamayan öğretmenler, bunun dışında farklı sebeplerle mahkemelere gidip haklarını almalarına rağmen haklarını mahkemede alıp devlet nezdinde alamayanların derdi de bizim derdimiz.



*Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik. Elbette toplum kesimleri her birinin birbirinden farklı sıkıntıları var.



*Söz gelimi esnaf bizim memleketimizin bel kemiğini oluşturur. Türkiye’mizin tamamını düşündüğümüzde milyonun üzerinde esnaf kardeşlerimiz var. İstanbul’da 300 binden fazla esnafımız var.



*Esnafımız aslında toplumun temel direklerinden bir tanesi ama dertliyle dertlenenler maalesef şu anda yok. İktidarda bulunanlar, onların derdini kendilerine sadece hatırlatmak için bir vazife olarak görüyorlar. Ama 21 yıllık iktidarları esnasında esnafın problemini çözmediler. Çözemediler. Tam tersi artırdılar. Bundan dolayıdır ki söz gelimi esnafın derdiyle dertlenmek, onun kredi problemlerini halletmek bizim en önemli görevimiz olacak.



HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ”



*Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Biz çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik. Meselelerimizi mütalaa ettik. Mağdur olan kim olursa olsun, siyaseten bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini biz kendi derdimiz bileceğiz. Bundan emin olun. Herkesin dert babası olacağız.



“BAŞKANLIK SİSTEMİ YÜZÜNDEN 2 GÜN GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ”



*Bir deprem yaşadık. 11 ilimiz yerle bir oldu. Sırf bugünkü başkanlık sisteminden dolayı müdahaleye bu iktidar 2 gün geç teşebbüs edebildi? Düşünebiliyor musunuz? Bir depreme bile bugünkü sistemden dolayı iki gün geç müdahale eden bu iktidar. Mutlaka değişmesi icap eden bir yapı haline geldi. Mecburuz. Sizin dertlerinizle dertlenebilmek için bu değişiklikleri yapmaya mecburuz. Şunu bilin bütün dertler sıralandı. Adalet başta olmak üzere her konuya el atacağız.



Karamollaoğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş kürsüye çıktı. Yavaş'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle oldu:



“SEÇİM Mİ YAPIYORUYZ, SAVAŞA MI GİDİYORUZ?”



“Bu kalabalıklar bir şey söylüyor; İnşallah 14 Mayıs'ta değişimin müjdesini veriyor. Seçime gidiyoruz fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar, yaptıklarını anlatıp, yeni vaatler ileri sürmesi gerekirken tankları, tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz, savaşa mı hazırlanıyoruz belli değil.



“BAŞKA ŞEY KONUŞULMASIN İSTİYORLAR”



Bu eserlerin hepsi bizim eserlerimiz, gurur kaynağımız ama 14'ünden sonra insanlar şununla karşı karşıya kalacak: Kiracı-ev sahibi, kredi kartları, pahalılık, enflasyon, uyuşturucu, mülteci. Bu sorunlarla karşı karşıya kalacak. Ama bunların konuşulmasını istemiyor. Seçim zamanı mevsimlik biraz milliyetçilik sosu, birazcık muhafazakarlık sosu… İnsanlar bununla tartışsın, başka şey konuşulmasın istiyorlar. Sorunlar görülmesin istiyorlar.



“HUKUK HERKESE ADİL İŞLEYECEK”



Gerçeklerin konuşulmasını istemiyorlar, bir sürü iftiralar atıyorlar. Kulak asmıyoruz. Neden korkuyorlar? Hesap vermekten. Biz 15 Mayıs'ı bekliyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra hukukun üstünlüğü de mutlaka yerini bulacak ve hukuk herkese adil işleyecek.



“6 PARTİ UZLAŞTI, BİR ARAYA GELDİ”



6 siyasi parti genel başkanı bir araya geldi. 6'sı da iki yıl uğraştı ve uzlaştı. Uzlaşmak çok güzel bir kelime değil mi? ‘6 tane birbirine benzemez bir araya geldi', ‘Bunlar ne yapacak' falan… Ama sonuç itibariyle kendileri de 6'yı buldular. Fakat Millet İttifakı'ndaki altı parti, uzlaştı, bir araya geldi.



“MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİK VE MUHAFAZAKARLIKLARINIZI REDDEDİYORUZ”



Öbür taraftakiler hakikaten bir acayip. HÜDAPAR var. Bir kısmı ‘ittifakta', bir kısmı ‘değil' diyor. E berabersiniz. Dün sayın Binali Yıldırım'a sordular; ‘Yok ittifakta değil.' Spiker de çok güzel cevap verdi; ‘içinizde' dedi. Öyle mi? Dolayısıyla seçime giderken milli-gayrimilli laflarını reddediyoruz. Mevsimlik milliyetçiliklerinizi, mevsimlik muhafazakarlıklarınızın hepsini reddediyoruz.



“UZUN YILLARDIR AĞZINDAN BÖYLE CÜMLE DUYMAMIŞTIK”



Dün akşam birden bire bir tweet… Biz 31 Mart'ta bekledik o tweeti. ‘Yarından itibaren bize düşen, hep beraber ülkemiz için çalışmak' sözünü cumhurbaşkanından beklerken ‘topal ördek' ithamlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Bugün seçime giderken ilk defa hepimizi kucaklayan bir mesaj attı. ‘Oy versin, vermesin herkes bizim vatandaşımız' gibi bir şey oldu… Çok şaşırdık. Uzun yıllardır sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından böyle güzel bir şefkatli cümle duymamıştık.



“UÇAĞA BİNDİK GELİRKEN GÖRDÜK Kİ HEPİMİZİ SANDIKTA MEZARA GÖMECEKMİŞ”



Bugün Aydın'da da söyledim bunu. Uçağa bindik gelirken gördük ki, hepimizi sandıkta mezara gömecekmiş. Ne diyeyim ben? Artık tatlı dilli, azarlamayan, herkesi kucaklayan, oy versin-vermesin herkesin cumhurbaşkanı olacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. O da geldi… Az kaldı. İnşallah 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz ve birleşe birleşe kazanıyoruz.”



İMAMOĞLU: TÜRKİYE DEĞİŞİYOR



Maltepe'deki Büyük İstanbul Buluşması'nda İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu coşkulu kalabalığı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte selamladı.



Mitingin ev sahibi de olan İmamoğlu konuşmasına “İstanbul, tarihi mitinglerle iz bırakmış bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı döneminin Sultanahmet mitinglerinden bugüne, bu milletin en güçlü, en gür sesi İstanbul'dan yükselir. İstanbul mitingleri, Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir, değiştirmeye devam edecek. Tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Bu muhteşem tablo gösteriyor ki…Türkiye değişiyor dostlar, Türkiye değişiyor. Kazanıyoruz” sözleri ile başladı.



“MİLLET ÖYLE BİR DEMOKRASİ TOKADI ATTI Kİ…”



31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinin iptal edildiği tarihin 6 Mayıs olduğunu hatırlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;



*Bugün, Türkiye tarihinin unutulmaz 6 mayıslarından birini yaşıyoruz. Bundan 4 yıl önce, 6 Mayıs 2019 günü, bir yargı darbesiyle karşı karşıya kalmıştık. (Yuh sesleri yükselince) Genelde yuhalamayın derim ama bu kararı alanları yuhalayın ki bir daha cesaret edemesinler.



*İstanbulluların iradesini beğenmeyenler seçimi iptal ettirmişlerdi. O gün utanmadan ‘sandıktan biz çıkmazsak, o seçim geçerli sayılmaz' dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi tokadı attı ki, Osmanlı tokadı, yerle bir ettiler.



*Hem milletin kararına saygı duymayı hem de tek tek oyları saymayı öğrendiler. 23 Haziran'da, 806 bin oy farkını millet onlara tek tek saydırdı.



*Bu millet onlara 14 Mayıs'ta da milyonlarca oy farkını tek tek sayacaklar. Milletin iradesine saygı duyacak, iktidarı millete teslim edecekler, millete. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü altı dolu bir sözdür.



“EKONOMİNİN E'SİNİ AĞIZLARINA ALMAYA CESARET EDEMİYORLAR”



“Bugün hep beraber ekonomiyi konuşacağız” diyen İmamoğlu şunları söyledi:



*Ama onlar, onlar ekonominin e'sini ağızlarına almaya cesaret edemiyorlar. Tarihin en büyük ekonomik krizini unutturmak için, kötü dillerini fütursuzca milletimizi bölmek için kullanıyor. Sanıyorlar ki; bu milleti kandıracaklar. Yemez kardeşim.



*Artık yemiyor bu numaralar, yemiyor. Millet uyandı. Millet her gün yaratıcı bir slogan buluyor: ‘Patates – soğan güle güle Erdoğan.' Güle güle kardeşim, güle güle. Evinize yollayacağız sizi evinize.



“KUTSAL SAYDIĞIMIZ AİLELERİ OY UĞRUNA SEÇİM MEYDANLARINA KATMAYIZ”



*Bunlar, kötülüğü o kadar büyüttüler ki artık miting alanlarında eşlerimizin görüntülerini yayınlayarak oy kapma ucuzluğuna başladılar. Bunlar ‘oy için her şeyi yaparız' ahlakını sahip bir avuç insan. Biz sana benzemeyiz, ‘eyy benzersiz kötülüklerin sahibi. Biz kutsal saydığımız aileleri, oy uğruna seçim meydanlarına katmayız.



*Eşleri, çocukları siyaset mücadelesinden muaf tutarız. O yüzden, bugün buradaki yüzbinlerce insana görüntüler izletip, aileleri hedef yapmayız. Oysa çok kolay, çok malzeme verdiniz bu millete. Ama biz aileye kutsal olarak yaklaşırız. Siyasi rakiplerimizin eşlerini, çocuklarını hiçbir zaman hedef haline getirmeyiz.



*Miting meydanlarında görüntülerini sergilemeyiz. Bizim aile terbiyemiz de, ahlakımız da, vicdanımız da bunu yapmaz. Bizde mertlik var. Kadına çocuğa dokunmayız biz. Allah kalbinde sevgi olmayana sevgi versin. Dua edeceğim faydası yok ama Allah, ona da doğru yolu göstersin inşallah. Ahlakı ve erdemi bulmasına vesile olsun inşallah. Allah senin iyiliğini versin be kardeşim, ne diyeyim…



“BİR DEVİR KAPANACAK”



*Hak, hukuk, adalet mücadelesinin simgesi, 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin birleştirici gücü olduğunu dile getiren İmamoğlu “Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde, Millet İttifakı bir devri kapatacak. Bir avuç insanın torpilli yaşamı bitecek, millet huzura erecek.



*15 Mayıs'tan itibaren, Türkiye güçlü ülke olma yolunda büyük adımlar atacak. Güçlü ülke, herkesin ‘çalışır kazanırım, ne ihtiyacım varsa kendim alırım' diyebildiği ülkedir. Türkiye öyle bir ülke olacak. Eli ekmek tutanların, işiyle gurur duyanların ülkesi olacak.



“25 YIL ÖYLE BİR DERTLERİ OLMADI”



İBB'nin yeni yönetim döneminde bölgesel istihdam ofisleri açarak vatandaşa iş bulmaya başladığını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi;



*Bizden önceki 25 yılda İstanbul'u yönetenlerin, insanlara iş bulmak gibi bir derdi hiç olmadı. 110 bine yakın yurttaşımıza iş bulduk. Bu yönetimin, uyguladığı model istihdam yaratmıyor. Türkiye OECD ülkeleri arasında yüzde 54'e yakın oranla en düşük istihdam oranına sahip ülke. Ekonomide güven ve istikrar ortamını tesis edeceğiz.



*İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençlere öncelik vereceğiz. Gençlerin doğru istihdamı için ‘garantili yetenek programları' başlatacağız. Kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla kreşlerin sayısını artıracağız. Liyakat zincirini bu ülkede yok ettiler. Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine gelecek. Milyonlarca vatandaş hakkıyla işe girecek.



“KÖSTEK OLAN HÜKEMETE RAĞMEN…”



İBB'nin tarıma, hayvancılığa verdiği destekleri aktaran İmamoğlu Millet İttifakı'nın iktidarında da bunların tüm Türkiye'de uygulanacağını ve üretenler kazanırken gıda fiyatlarının da düşeceğini belirtti. İmamoğlu “Bunların hepsi nasıl olacak? Diyebilirsiniz ki ‘bunlar 20 yıldır iktidarda, siz daha yenisiniz.' Kaygı duyanlar olabilir. Bu kaygıların çok güzel bir yanıtı var. Bakın, İstanbul'da Ankara'da, değil 20 yıl bunlar 25 yıldır iktidardaydı. Onları evine yolladık. Ne oldu? İstanbul'a biz geldik, Ankara'ya Mansur başkanım geldi. Üstelik 25 yıllık kadrolaşmanın üstüne. Üstelik her işimize köstek olan hükümete rağmen Ankara da İstanbul da bugün en güzel günlerini yaşıyor. Ankara'da da İstanbul'da da bugün 4 yıl önce bize duyulan halk desteğinin 10 puan daha önünde destek alıyoruz” diye konuştu.



“İLK TURDA BİTİRELİM” ÇAĞRISI



İmamoğlu konuşmasını şöyle bitirdi:



*Her işimize köstek olan hükümete rağmen, bu kadar iş yapıyorsak, şu iktidarı bize verin memleketin 81 ilini uçuracağız. Cümle aleme iş nasıl yapılır gösterelim. Bu fırsatı verecek misiniz? O zaman bu iş ilk turda bitsin… Bakın bu alevereciler dalavereciler var ya, hani ‘bir iş oldu ama ne iş oldu' diye işi karıştıran insanlar, 2'inci tura gittiğinde ellerinden geleni yapacaklar.



*Her şeye rağmen biz karşılığını veririz. Ama 2'inci tura bu işi bırakmayın. Her türlü numarayı çeker bunlar. Bunların fıtratında var. Bunun cevabı 31 Mart seçimidir. Bunlar dövize de, ekonomiye de her türlü zevali getirirler. İnanın emekliye de, işçiye de, memura da her türlü zararı verirler.



*Beter işler yaparlar. Sonra da suçu bize atmaya kalkarlar. O yüzden size diyorum ki; bizim kaybedecek bir günümüz bile yok. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. O yüzden bu işi ilk turda bitirmek farzdır, farz.



*Artık bu ülkede ‘ben' devri bitecek, ‘biz' dönemi başlayacak. Milletimiz dönemi başlayacak. Milletin ittifakıyla bu memlekete güneş bir başka doğacak. 15 Mayıs sabahı kalktığınızda içinize derin bir nefes aldığınızda diyeceksiniz ki; ‘mis gibi demokrasi kokuyor, mis gibi cumhuriyet kokuyor, mis gibi eşitlik kokuyor.' Haksızlığa uğrayan herkese adalet istiyorum. Tayfun kardeşim bir yıldır Gezi davasında haksız yere hapiste tutuluyor.



*Hiçbir suçu yokken, Gezi davası dahil haksız yere, hukuksuz yere hapiste tutulan herkese adalet istiyoruz. Adalet kişiye göre olmaz. Adalet iktidara yakınlığına göre olmaz. Adalet millete göre olur, millete adalet olur. Devlet insanı, vatandaşına iyi davranır, düzgün davranır. Devlet güçlü olur. Devletimiz güçlü olacak. Ama devletimiz, insanına gücünü değil, şefkatini, vicdanını, adaletini, erdemini gösterecek.



ALİ BABACAN: BU ÇIĞLIĞI TÜM DÜNYA İZLİYOR



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın konuşmasından satır başları da şöyle;



*Bugün sizlere Türkiye’nin dört bir yanının selamını getirdik. Türkiye’nin dört bir yanından yükselen demokrasi çığlığını getirdik. Bu çığlığı tüm dünya izliyor.



*Değerli İstanbullular siz bu ülkedeki yoksulluğu en iyi hissedenlerdensiniz.



*200 TL banknot 2009’da 134 dolar ediyordu. Bugün ise 10 dolar bile etmiyor. Döviz bürosuna gidin bakın ne kadar ediyor.



*Şimdi bu paranın 124 dolarını kim çaldı? Bu enflasyon tam bir baş belasıdır. 6 ayda mevcut kriz iklimini sona erdireceğiz.



BABACAN: TÜRKİYE 1’DEN BÜYÜKTÜR



*Biz diyoruz ki; Türkiye 1’den büyüktür. Şu anda her şey tek bir kişinin keyfine bağlı. Ülkenin ekonomi politikası yok, ne var zır cahillik var? Devlet kadroları tek bir kişinin oyuncağı oldu. Ama endişe etmeye gerek yok. Hepimiz bu güzel ülkeyi elbirliğiyle düzlüğe çıkaracağız.